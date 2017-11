Giulia De Lellis/ Tra gaffe e critiche è lei la candidata alla vittoria finale? (Grande Fratello Vip 2)

Giulia De Lellis, dopo la promozione in finale si gode gli ultimi giorni nella Casa del Grande Fratello Vip 2: racconti, prove e qualche gaffe ma fuori resta amatissima dalle sue "bimbe".

Giulia De Lellis al Grande Fratello Vip 2

Giulia De Lellis appare più rilassata da quando i fan del Grande Fratello Vip 2 l'hanno consacrata come prima finalista. L'ultima diretta le ha tolto infatti l'onere di dover pensare alle nomination e le ha tolto anche la tensione che precede la tornata di eliminazioni. L'ex corteggiatrice ha quindi tempo per riflettere e farsi conoscere, fra racconti su Andrea Damante e non solo. Da sempre chiacchierona e incline alle domande a raffica, in uno dei pranzi con gli altri concorrenti del reality ha raccontato un particolare incontro avvenuto proprio poco prima della sua entrata nella Casa. Lungo il suo viaggio in treno, ha avuto modo di parlare a lungo con una giovane ragazza, accorgendosi solo in un secondo momento che era ipovedente. Il legame stretto in quelle poche ore l'ha spinta alla fine ad aggiungere la sconosciuta fra le amicizie di Facebook, sicura di poterla contattare ancora. Questa rivelazione è stata importante agli occhi dei fan, anche se gli haters ne hanno approfittato per contestare comunque il comportamento dell'ex corteggiatrice. Chi invece la segue da tanto tempo ha potuto sottolineare ancora una volta come Giulia abbia davvero un cuore d'oro e sia stata essenziale per le attività benefiche del suo paese, che ha promosso grazie alla popolarità ottenuta grazie alla televisione.

GIULIA NEI PANNI DI TONON: PROVA SUPERATA!

Il Gf Vip 2 ha messo alla prova Giulia De Lellis con le imitazioni. Il compito gravoso promosso dalla produzione ed a cui hanno collaborato Aida Yespica e Daniele Bossari, ha spinto la prima finalista del reality ad indossare i panni di Raffaello Tonon. Tutti i concorrenti del reality hanno infatti dovuti imitare uno dei compagni della Casa, sbizzarrendosi in un'ondata di imitazioni esilaranti. Giulia è riuscita a portare a termine il compito con successo, data la sua conoscenza del modo di parlare dell'opinionista. L'ex corteggiatrice tuttavia ha commesso un piccolo errore, ma è stato corretto subito da Luca Onestini. Tonon infatti non parla in simil milanese ma prevalentemente in romagnolo, dialetto che tra l'altro lo accomuna all'amico ex tronista. Giulia ha inoltre ricevuto finalmente notizie da Andrea Damante, che le ha inviato un messaggio aereo, ma sembra proprio che le parole scherzose dell'ex fidanzato non le siano piaciute per nulla. A questo si aggiunge la piccola lamentela per i vestiti che le ha inviati la madre: alla De Lellis non è piaciuto sapere che ha speso dei soldi per soddisfare i suoi desideri.

TRA I CONCORRENTI FAVORITI ALLA VITTORIA DEL GRANDE FRATELLO VIP 2

Il Gf Vip 2017 ha ormai premiato Giulia De Lellis con la finale e vuol dire che la rivedremo il 4 dicembre, data in cui scopriremo il nome del vincitore. Fare un'ipotesi a questo punto del reality non è ancora possibile, ma se dovessimo prendere in considerazione le statistiche delle preferenze potremmo dare quasi per scontata una prossima vittoria per l'ex corteggiatrice. In tutte le fasi di televoto, Giulia ha infatti ricevuto il massimo dei voti grazie alle sue "bimbe", le ammiratrici e sostenitrici che la sostengono senza sosta. E questo l'ha portata spesso a distaccare di diversi punti anche il più popolare Daniele Bossari, che fino a qualche settimana fa continuava ad essere l'unico quotato al traguardo finale. La De Lellis potrebbe vincere grazie ai fan, ma le previsioni potrebbero subire una forte sterzata per un preciso motivo. In finale infatti ci saranno solo cinque concorrenti e bisognerà vedere chi vorranno votare i telespettatori che hanno vissuto l'eliminazione dei propri beniamini.

