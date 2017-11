Giulia De Lellis squalificata?/ Grande Fratello Vip 2: l'ennesima gaffe mette a rischio la sua finale

Giulia De Lellis squalificata? Brutte notizie per la fidanzata di Andrea Damante: l'ennesima gaffe nella Casa del Grande Fratello Vip 2 mette a rischio la sua finale.

27 novembre 2017 Anna Montesano

Giulia De Lellis al Grande Fratello Vip 2

Potrebbe rischiare addirittura la squalifica dal Grande Fratello Vip Giulia De Lellis. In settimana la fidanzata di Andrea Damante, prima ad essere proclamata finalista, si è resa protagonista di un'altra spiacevole gaffe che molto ha fatto e continua a far discutere. In una chiacchierata con Luca Onestini, la De Lellis ha detto una frase sui bidelli che ha fatto indignare il web e che è stata subito riportata da tutti coloro che l'hanno ascoltata in diretta. Il dialogo che ha portato alla spaicevole frase è partito con il racconto di Giulia: "Il mio bidello si era innamorato di un’insegnante di sostegno, anche lei sordomuta. Ma è scoppiato un casino perché lui era già sposato, sempre con una donna sordomuta". Luca ha così chiesto: "Ma erano tutti sordomuti?". e Giulia "Ci fu una grande discussione tra loro tre".

ENNESIMA GAFFE PER GIULIA: LA FRASE SUI BIDELLI

Da qui l'inevitabile risposta di Onestini: "No, dai, la discussione tra sordomuti no". È a questo punto che la fidanzata di Andrea Damante avrebbe poi aggiunto - secondo quanto segnalato sui social dai telespettatori: "Di solito i bidelli sono tutti handicappati". Una frase che potrebbe essere riportata all'attenzione del pubblico questa sera, nel corso della semifinale del Grande Fratello Vip: Ilary Blasi potrebbe infatti mostrare il video alla De Lellis, discutendone poi in Casa. E se il pubblico chiede a gran voce anche una squalifica per l'ennesima frase non proprio carina della De Lellis, sapremo solo questa sera se il Grande Fratello ha deciso o meno di prendere provvedimenti.

© Riproduzione Riservata.