Giuseppe Geppy Lama/ Il fidanzato di Aida Yespica entrerà nella Casa? (Grande Fratello Vip 2)

Giuseppe Lama detto "Geppy", ha scelto di perdonare Aida Yespica e di lasciarsi alle spalle quanto accaduto con Jeremias Rodriguez al Grande Fratello Vip 2. Ecco perché...

27 novembre 2017 Fabiola Iuliano

Aida Yespica e Giuseppe Lama

Dopo una serie di vicissitudini, Giuseppe Lama, detto Geppy, ha scelto di perdonare Cecilia Rodriguez, che qualche settimana fa, nel corso di una serata bollente nella casa del Grande Fratello Vip 2017, è stata pizzicata dalle telecamere mentre si scambiava, con Jeremias Rodríguez, quello anche agli occhi di tutti è apparso come un bacio. Immediata la sua replica nella diretta del lunedì: una rottura in piena regola con tanto di scambio di oggetti appartenuti a entrambi e lettera di addio. Qualche giorno dopo, però, Geppy ha deciso di tornare sui propri passi e, perdonando lo scivolone della sua amata, si è recato in prossimità del cortile dei Cinecittà, dove, armato di megafono, ha urlato alla sua amata di averla perdonata. A testimonianza di ciò, anche il messaggio che qualche ora dopo ha sorvolato i cieli della casa del Grande Fratello Vip 2017, un “ti aspetterò fino alla fine” che ha restituito il sorriso alla modella .

IL PERDONO E LE RECENTI DICHIARAZIONI

In seguito alla liaison con Jeremias Rodriguez, Aida Yespica è riuscita ad accedere alla finale del Grande Fratello Vip 2017 grazie alle preferenze del pubblico a casa, che ha scelto di donarle un accesso alla finalissima assieme a Daniele Bossari e Giulia De Lellis. Sembra infatti che il pubblico le abbia perdonato il presunto tradimento ai danni di Giuseppe Lama, il quale, nelle ultime settimane, ha scelto di voltare pagina e sostenere la modella fino alla fine. “Ho capito che la mia 'peste' era tornata di nuovo 'Aida”, ha detto infatti Geppy in un'intervista rilasciata al settimanale Chi, dove ha ammesso, inoltre, di sentire molto la sua mancanza. Dopo la mancata telefonata nel confessionale di qualche settimana fa e l’aereo che ha messo fine a tutte le incomprensioni fra i due, Giuseppe Lama riserverà alla sua amata una sorpresa?

© Riproduzione Riservata.