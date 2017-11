Grande Fratello Vip 2/ Streaming video Mediaset: come vedere la semifinale del GF Vip 2017

Grande Fratello Vip 2017, come vedere in streaming la semifinale del Gf Vip 2: il nuovo eliminato tra Malgioglio e Ignazio Moser e i nomi di tutti i finalisti.

27 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Grande Fratello Vip

Il giorno ella semifinale del Grande Fratello Vip 2017 è finalmente arrivato. Questa sera, Ilary Blasi e Alfonso Signorini annunceranno i nomi di tutti i vip che, lunedì prossimo, si contenderanno la vittoria al termine di un’edizione record del reality che, non solo ha incollato davanti ai teleschermi milioni di telespettatori ma è stato anche seguitissimo sui social. La semifinale del Grande Fratello Vip 2017 si aprirà con uno dei verdetti più attesi. In nomination ci sono Cristiano Malgioglio e Ignazio Moser ovvero due dei protagonisti assoluti del GF Vip 2. Uno dei due tornerà a casa dicendo addio al sogno di giocarsi la finalissima. Chi sarà? Il verdetto del televoto non è così scontato. Da una parte ci sono i fans del reality pronti a far riunire la coppia Cecilia Rodriguez-Ignazio Moser e, dall’altra, ci sono quelli che, già la scorsa settimana, hanno tentato di mandare a casa Cristiano Malgioglio che ha vissuto una settimana abbastanza difficile ma che si è detto pronto ad affrontare l’ultima settimana di permanenza nella casa qualora fosse il volere del pubblico. La semifinale del Grande Fratello Vip 2017 potrà essere seguita in tv, attraverso la diretta su canale 5 in live streaming su www.mediaset.it/canale5 e dopo la conclusione della puntata in streaming on demand su VideoMediaset.

TUTTE LE ANTICIPAZIONI DELLA SEMIFINALE

Oltre a scoprire chi sarà il nuovo eliminato del Grande Fratello Vip 2017 tra Cristiano Malgioglio e Ignazio Moser, il pubblico di canale 5 potrà assistere ad una puntata ricca di sorprese. Nella casa più spiata d’Italia, ad una settimana dalla sua eliminazione, dovrebbe rientrare Cecilia Rodriguez per fare una sorpresa alla sua dolce metà. Nel corso della serata, per scoprire i nomi di tutti i finalisti, ci saranno altre eliminazioni. Non mancheranno, poi, le sorprese per i vip. In casa, infatti, tutti i concorrenti ancora in gara potrebbero ricevere la visita di una persona importante. Inoltre, Ilary Blasi potrebbe svelare agli inquilini della casa ufficiale la presenza di Aida Yespica e Daniele Bossari che, diversamente da quello che credono gli altri concorrenti, sono già in finale insieme a Giulia De Lellis. Oltre a quest’ultima, a Daniele e Aida, dunque, chi accederà alla finalissima del GF Vip?

