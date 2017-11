Grande Fratello Vip 2017/ Semifinale in diretta: finalisti ed eliminati (27 novembre 2017)

Grande Fratello Vip 2017, anticipazioni semifinale di oggi, lunedì 27 novembre 2017: chi verrà eliminato tra Ignazio Moser e Cristiano Malgioglio? Spazio per le eliminazioni.

27 novembre 2017 Valentina Gambino

Grande Fratello Vip 2017

Questa sera, sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset andrà in onda la semifinale del Grande Fratello Vip 2017: chi uscirà e chi – di contro – arriverà in finale? A partire dalle 21.25 circa, Ilary Blasi insieme ad Alfonso Signorini, condurrà il penultimo appuntamento del reality show di Casa Endemol. Ad un passo dalla finale, la trasmissione potrà godere anche del divertentissimo intervento in studio da parte della Gialappa’s Band che, anticipando in qualche modo la nuova puntata di Mai Dire GF Vip, porterà in diretta divertenti spaccati riguardanti i concorrenti ancora in gara. In nomination per tutta la settimana, abbiamo trovato Cristiano Malgioglio e Ignazio Moser. La scorsa settimana, era stata eliminata Cecilia Rodriguez e, a distanza di sette giorni i sondaggi web parlano chiaro: l’ex ciclista potrebbe quasi sicuramente raggiungere la sua fidanzata in studio. Nel frattempo nella Spa, continua la vita di Daniele Bossari e Aida Yespica, nuovi finalisti del programma insieme a Giulia De Lellis.

Sorprese per Giulia e Raffaello?

Cosa accadrà nel prime time? Ci sarà spazio per sorprese ad Ignazio e Cristiano? Cecilia Rodriguez potrebbe rientrerà nella Casa del Grande Fratello Vip 2 per abbracciare nuovamente il suo fidanzato, chissà se poi lo ritroverà subito dopo la puntata visto che è a rischio eliminazione. Dopo l’aereo di Andrea Damante, Giulia De Lellis non ha capito il suo messaggio e ci è rimasta notevolmente male: il deejay le farà una sorpresa? Nel frattempo in settimana, Raffaello Tonon ha parlato dei suoi genitori, palesando una fortissima incomprensione con il padre. Tra di loro, i rapporti non sono stati mai idilliaci ecco perché, potrebbe esserci la sorpresa proprio per l’opinionista milanese che, nella residenza più spiata di Cinecittà, ha instaurato una bellissima amicizia con Luca Onestini, l’ex tronista di Uomini e Donne che nelle ultime settimane ha letteralmente stregato il pubblico con la sua delicatezza, il suo estremo rispetto e la voglia di proteggere tutti gli amici del reality show. Se inizialmente Luca partiva con il piede sbagliato, adesso è uno dei più accreditati alla vittoria.

Grande Fratello Vip 2017, tre eliminazioni in puntata?

Proprio Luca Onestini, durante la settimana ha mostrato notevole interesse nei confronti di Ivana Mrazova ecco perché, quasi sicuramente Ilary Blasi affronterà l’argomento anche insieme a loro, cosa accadrà? La modella ha apprezzato i complimenti dell’ex tronista ma ha anche ribadito di essere impegnata. Inoltre, proprio Lorenzo Flaherty aveva palesato di un possibile bacio tra di loro dietro le tende. Ed intanto, durante la settimana c’è stato spazio anche per le imitazioni e alcune di queste sono state veramente incredibili. Tra tutti, Giulia De Lellis e Luca Onestini alle prese con le loro imitazioni di Raffaello Tonon e Ignazio Moser e Lorenzo Flaherty mentre imitavano un perfetto Cristiano Malgioglio. Nel corso della serata, dovrebbe essere mandata in onda anche la canzone natalizia incisa nella Casa. In ultimo, ci dovrebbe essere spazio non per una ma per ben tre eliminazioni che, successivamente, tracceranno i contorni della finalissima che andrà in onda in diretta, il prossimo 4 dicembre.

