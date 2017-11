IGNAZIO MOSER/ Sarà eliminato per riabbracciare Cecilia Rodriguez? (Grande Fratello Vip 2017)

Ignazio Moser rischia di essere eliminato dal Grande Fratello Vip 2. Tuttavia così riuscirebbe a riabbracciare Cecilia Rodriguez dopo una settimana di lontananza

Ignazio Moser

Ignazio Moser ha rischiato di uscire durante l'ultima diretta del Grande Fratello Vip 2 e per ben due volte. Al televoto è riuscito infatti a salvarsi, ma in seguito all'eliminazione di Cecilia Rodriguez non ha esitato un attimo a chiedere di poter varcare a sua volta la porta rossa. Solo l'intervento di Alfonso Signorini e Ilary Blasi, prima fra le righe e poi esplicito, ha evitato che il ciclista si giocasse il tutto per tutto. Sembra proprio che l'amore nato con l'argentina abbia superato anche la sua volontà di proseguire il reality. Anche per questo - e non solo - molti dei concorrenti rimasti in gara hanno deciso di dare a Ignazio la loro nomination, fatta esclusione per Luca Onestini che è stato spinto più da una questione personale. Nei giorni precedenti i due avevano infatti trovato da ridire molte volte ed era abbastanza logico che uno dei due votasse l'altro. Ignazio inoltre ha subito la vendetta trasversale di Raffaello Tonon, che come preannunciato durante la famosa cena al club, non aveva fatto mistero della sua intenzione di mandarlo in nomination.

IGNAZIO MOSER, TRISTE SENZA CECILIA

L'ultima settimana di Gf Vip 2 è stata fin troppo dura per Ignazio Moser, che oltre ad attirarsi indirettamente le critiche dei fan del reality, ha dovuto vivere questa parte dell'esperienza senza Cecilia Rodriguez. Durante l'ultima diretta il ciclista è stato inoltre avvisato dalla produzione di un lutto avvenuto nella sua famiglia, riguardo ad una zia scomparsa proprio in quelle ore. Anche per questo la prima parte della settimana non è stata semplice per il ciclista, che è riuscito a trovare conforto nella vicinanza di Cristiano Malgioglio. È infatti al paroliere che ha destinato gran parte delle sue confidenze, dal malessere fisico che lo tormenta ancora fino alla preoccupazione che la sua avventura con l'argentina sia terminata con la sua uscita dalla Casa. Anche per questo la modella gli ha inviato un messaggio aereo, che alla fine è riuscito a tranquillizzarlo solo in parte. Giulia De Lellis ha infatti scherzato sul fatto che Cecilia stia approfittando in realtà della libertà ritrovata per darsi alla pazza gioia ed allontanarsi da Ignazio, eventualità che ha gettato subito nel panico quest'ultimo.

VERSO L’ELIMINAZIONE DAL GRANDE FRATELLO 2?

Le possibilità che Ignazio Moser arrivi alla finale del Gf Vip 2017 sono molto scarse. Il ciclista ha conquistato nelle ultime settimane un forte mal contento da parte dei telespettatori, che continuano a richiedere sui social che abbandoni la Casa al più presto. L'impopolarità del ciclista supera di gran lunga persino la recente antipatia del pubblico verso Cristiano Malgioglio ed è molto probabile che questa sera debba abbandonare il programma. Anche il rapporto con gli altri concorrenti è cambiato di molto negli ultimi giorni. Cecilia era diventata alla fine il suo unico contatto con il resto della Casa e la solitudine ha spinto il ciclista ad allontanarsi sempre di più dagli altri compagni d'avventura. Anche se non sono mancati momenti di gioco, come con Ivana Mrazova e Giulia De Lellis, Ignazio appare ormai spento e deciso a mollare tutto. Un desiderio che del resto aveva manifestato durante l'ultima puntata e che nutriva ancora prima di scoprire che la Rodriguez lo avrebbe lasciato solo.

© Riproduzione Riservata.