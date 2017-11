IL PRINCIPE HARRY E MEGHAN MARKLE SONO FIDANZATI / Ufficiale, il matrimonio nella primavera del 2018

Il Principe Harry e Meghan Markle si sono fidanzati ufficialmente: la notizia è stata diffusa da una nota della Royal Family che ha annunciato le nozze, previste per la primavera del 2018.

27 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Principe Harry e Meghan Markle

La notizia era nell'aria già da diverse settimane e puntualmente questa mattina è arrivata la conferma ufficiale, diffusa da una nota della Royal Family che riporta quanto segue: "Sua Altezza Reale il principe Harry di Galles e la signorina Meghan Markle sono fidanzati. Il matrimonio avrà luogo nella primavera del 2018, ulteriori dettagli sul giorno della cerimonia saranno annunciati a tempo debito. Sua Altezza Reale e la signorina Markle si sono fidanzati a Londra all'inizio del mese. Il Principe Harry ha informato Sua Maestà la Regina e gli altri membri stretti della famiglia. Il Principe Harry ha anche chiesto e ricevuto la benedizione dei genitori della signorina Markle. La coppia vivrà nel Nottingham Cottage a Kensington Palace" (clicca qui per leggere tutto il messaggio).

Il Principe Harry e Meghan Markle, quando si sposeranno?

Meghan Markle è ufficialmente fidanzata con il Principe Harry e diventerà sua moglie nella primavera del 2018. La coppia già da qualche mese non si nascondeva più, tanto che era apparsa insieme mano nella mano nel corso di una cerimonia ufficiale in Canada. Tale gesto non era passato inosservato agli esperti di gossip e delle abitudini della famiglia reale inglese, che già si erano detti certi delle imminenti nozze: la tesi di un matrimonio nei primi mesi del 2018 erano molto frequenti e puntualmente sono state confermate. La proposta di matrimonio sarebbe arrivata durante il viaggio in Africa della coppia organizzato la scorsa estate. Harry avrebbe preso in affitto un elicottero con cui ha portato l'amata in un luogo segreto e le ha chiesto la mano. Meghan Markle rappresenta una grande novità per la famiglia reale inglese, viste le sue origini americane: nata a Los Angeles, di tre anni più vecchia del suo fidanzato, è attrice, modella e ambasciatrice umanitaria. È inoltre una famosa influencer, potendo vantare sui social network di circa 1,2 milioni di followers. Lei e il Principe Harry si sono conosciuti nel 2016 a Toronto e da allora sono diventati inseparabili, tanto che le voci riguardanti la loro relazione sono diventate subito di dominio pubblico.

