IL SEGRETO / Donna Francisca ferma il piano di fuga di Mauricio e Fè (Anticipazioni 27 novembre)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 27 novembre: Donna Francisca ferma Fè, evitando la sua fuga insieme a Mauricio. Lui la attende invano nel luogo prestabilito...

27 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Si comincia con una nuova settimana di programmazione de Il Segreto, caratterizzata dalla programmazione di una disperata fuga di Fè e Mauricio. Consapevoli di non poter essere felici insieme a causa della costante intromissione di Donna Francisca nel loro rapporto, la domestica e il capomastro di daranno appuntamento per poter cominciare una vita insieme, lontano da Puente Viejo. Ma non tutto andrà come previsto e la Montenegro scoprirà le intenzioni dei suoi due dipendenti, mettendo con Fè le cose in chiaro: le ricorderà che dovrà obbedire ai suoi ordini se non vorrà essere accusata di avere ucciso Caridad e la obbligherà a rinunciare ai suoi propositi. Così, mentre il povero Mauricio la attenderà invano nel luogo stabilito per la fuga, lei riprenderà i suoi compiti alla villa, consapevole che d'ora in avanti non potrà essere felice al fianco del suo 'omone'. Ma come reagirà Mauricio davanti ad una simile delusione?

Il Segreto: cresce la gelosia di Camila

Nella puntata de Il Segreto caratterizzata soprattutto dalla fuga, poi fallita, di Fè e Mauricio, ci sarà spazio anche per altre vicende degne di nota. Camila si sentirà sempre più oppressa e triste all'interno della sua stessa casa. Sebbene sia felice per la visita dell'amica Lucia, la moglie di Hernando faticherà a nascondere la sua tristezza per il comportamento del marito. Quest'ultimo apparirà sempre più interessato alla nuova arrivata e la gelosia comincerà a farsi evidente in Camila, tanto più che si sentirà costantemente messa da parte sia da lui che da Beatriz. Una ventata d'aria fresca potrebbe invece entrare proprio nella vita della giovane Dos Casas: dopo avere rifiutato per settimane di perdonarla per quanto accaduto con Ismael, Matias comincerà a fare un passo indietro, rendendosi conto di essere profondamente innamorato della sua ex fidanzata. Perché dunque continuare a resisterle? Ci sarà ancora futuro per questa giovane coppia?

