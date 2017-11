Ignazio Moser fa piangere Ivana Mrazova/ "È grassa. Ciccia di nome e di fatto" (Grande Fratello Vip 2)

27 novembre 2017 Silvana Palazzo

Ignazio Moser e Ivana Mrazova

Nuovi guai per Ignazio Moser: l'ex ciclista è tornato nel tritacarne mediatico, ma questa volta non per Cecilia Rodriguez. Il motivo? Ha fatto piangere Ivana Mrazova. Da giovedì pomeriggio è finito, a sua insaputa, nella bufera: tantissimi gli attacchi social per i commenti poco carini sul peso della modella ceca, così poco carini da farle riempire gli occhi di lacrime. Il fondo è stato toccato dal concorrente del Grande Fratello Vip 2 quando è stato chiamato in confessionale con Ivana. “Abbiamo fatto un confessionale nel quale ha ripetuto mille volte di seguito che sono ingrassata. Ora basta”, lo sfogo della modella agli altri vip. “Fino a 70 kg le donne sono belle, poi no, guarda che guance, ciccia di nome e di fatto”, le avrebbe detto in un'altra occasione. Dopo aver raccontato cosa è successo, ha annunciato che non mangerà più. “Basta pasta e di sera non mangio più con Luca e Lorenzo”. Gli altri vip del reality show di Canale 5 si sono schierati subito dalla sua parte. “Ti posso dire una cosa? Io ti trovo una gran figa con un fisico bellissimo”, le ha detto Giulia De Lellis.

IGNAZIO MOSER E QUEI COMMENTI INFELICI SUL PESO DI IVANA MRAZOVA

Luca Onestini ha preso subito le difese di Ivana Mrazova dopo aver appreso dei commenti poco eleganti di Ignazio Moser nei confronti della modella ceca. L'ex tronista di Uomini e Donne ha confermato gli apprezzamenti per la coinquilina: “Sei una figa, sei perfetta, sei perfino più bella adesso. Te l'ho già detto stai meglio di alcune foto dell’inizio con il viso troppo scavato, adesso hai un aspetto da ragazza sana e sei mille volte meglio così”. Ma quello del confessionale non è l'unico episodio in cui Ignazio Moser ha offeso Ivana Mrazova. Qualche giorno fa l'ex ciclista ha bisbigliato in salotto: “Ciccia, non è così bella come dite voi. È grassa. Potrebbero metterla nella vetrina chiamandola bracciona”. Sono ore difficili per Ignazio Moser, perché le dure parole nei confronti di Ivana potrebbero costargli una ramanzina da parte del Grande Fratello Vip 2. Sarebbe il minimo per il concorrente delle uscite infelici.

