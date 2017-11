Ivana Mrazova/ Video, l'amicizia con Giulia De Lellis e le polemiche sul peso (Grande Fratello Vip 2)

Ivana Mrazova, rivelazione del Grande Fratello Vip 2 le ultime news sulla modella ceca, arrivata in semifinale e che non rientra tra i nominati per l'eliminazione

Ivana Mrazova al Grande Fratello Vip 2017

Ivana Mrazova è tra le rivelazioni del Grande Fratello Vip 2. La modella ceca sette giorni fa è andata al televoto con Cristiano Malgioglio, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, un pericolo però scampato subito: è stata infatti la prima ad essere salvata, con le nominations che hanno condannato Cecilia Rodriguez. Grande gioia per Ivana, che ha esultato per la sua permanenza nella casa più famosa d’Italia. Ed ha potuto trascorrere una settimana decisamente tranquilla: la ceca infatti non rientra tra i nominati della settimana, con il ballottaggio per l’eliminazione che vedrà di fronte Ignazio Moser e Cristiano Malgioglio. Una semifinale da vivere in tranquillità, con la speranza sua e dei suoi fans di rivederla la prossima settimana in lotta per la vittoria finale del noto reality show. Una serenità che si è vista anche negli ultimi sette giorni, in cui si è divertita spensierata senza dover pensare all’ipotesi di una sua eliminazione.

L’AMICIZIA CON GIULIA DE LELLIS NATA AL GRANDE FRATELLO VIP 2

Una settimana che come dicevamo l’ha vista particolarmente serena, in cui ha potuto portare avanti e coltivare l’amicizia con Giulia De Lellis. Il rapporto tra la ceca e la fidanzata di Andrea Damante si è instaurato fin dall’inizio del reality show. Un’amicizia messa alla prova quattordici giorni fa quando hanno comunicato alla De Lellis di essere la prima finalista, prima dicendole invece di essere stata eliminata. Al momento della comunicazione infatti la modella è scoppiata in lacrime per l’eliminazione della cara amica. Un legame facilitato dal carattere delle due donne, entrambe estroverse e ricche di vita. Ivana Mrazova ha anche legato molto con Ignazio Moser, fidanzatosi all’interno della casa del Grande Fratello Vip con Cecilia Rodriguez, un legame così forte che all’inizio sembrava potesse sfociare in qualcosa di più di un’amicizia. Negli ultimi giorni il ciclista ha sottolineato alla modella di non avere forma fisica eccellente, un fatto che ha fatto infuriare il popolo del web.

FAN DI IVANA VS IGNAZIO MOSER

Ignazio Moser infatti con toni scherzosi ha sottolineato a Ivana Mrazova di aver preso qualche chilo e i fans del reality show non l'hanno presa bene, scagliandosi nei confronti del nuovo fidanzato di Cecilia Rodriguez: "#GFvip innanzitutto Ivana non è grassa:è più di 175cm, e se ha preso anche quei 10 kg in più, comunque rimane sempre più in forma di tante noi. Ma sentirlo dire da un uomo è aberrante", "Ma stiamo scherzando sulla questione del peso di Ivana? Ma perché mortificarla così.. Ma che messaggio date? Lei è stupenda e se ne fotte continua a non privarsi di nulla nell'alimentazione, ed è una gran figa!!! Ma mille Ivana! #gfvip", "Ignazio che ripete più volte ad un'Ivana scocciata che è ingrassata, a parte che non sarà un osso ma è comunque magra e poi ben venga che una figa come lei mangi senza pensieri, è questo il messaggio che deve passare! Forse è vero chi non arriva all'uva dice che è acerba. #gfvip". Grande rabbia per uno scherzo che non è piaciuto più di tanto ai telespettatori del reality show.

© Riproduzione Riservata.