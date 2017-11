Jeremias Rodriguez / La rivelazione su Belen e Iannone e le parole dell'ex Rossella Intellicato

Jeremias Rodriguez ospite a Mattino 5 fa un'inaspettata rivelazione su Belen e Andrea Iannone. Intanto l'ex Rossella Intellicato è tornata a parlare di lui...

27 novembre 2017 Anna Montesano

Jeremias Rodriguez, Grande Fratello Vip

Si torna a parlare di Jeremias Rodriguez che dopo l'uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip 2 continua ad essere richiestissimo in tv. Oggi il fratello di Belen e Cecilia è stato ospite nella trasmissione condotta da Federica Panicucci, Mattino 5, dove si è apero su molti argomenti e non solo riguardanti l'avventura al Grande Fratello Vip 2. In un momento in cui il gossip non parla d'altro che del presunto addio tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone, è parso inevitabile che nel corso dell'intervista a Jeremias non si facesse cenno a quest'argomento. Il fratello della maggiore dei Rodriguez non ha voluto dare nè una conferma nè tantomeno una smentita a questo gossip, tuttavia ha raccontato il loro primo incontro, svelando di aver avuto una litigata anche molto forte con Iannone proprio a causa del suo avvicinamento a Belen seguito alla nascita della loro bella amicizia.

LE RIVELAZIONI DI ROSSELLA INTELLICATO

Intanto proprio di Jeremias è tornata a parlare una sua ex che il pubblico del Grande Fratello e di Uomini e Donne ben conosce: Rossella Intellicato. In un'intervista rilasciata a Nuovo Tv, l'Intellicato ha parlato del loro primo incontro, svelando: “E’ andata così, ci siamo conosciuti nel momento sbagliato. Lui era appena arrivato in Italia, io stavo uscendo da un periodo non facile a livello personale. Tra noi non c’è astio né rancore, anzi sono rimasti l’affetto e la stima”. Sul fatto di essere stato se stesso all'interno del GF VIP, ha poi dichiarato: “E’ stato se stesso al 100 per cento, non ha finto e non ha giocato d’astuzia. Come avevo fatto anch’io, si è goduto quest’esperienza senza pensare a farla diventare un trampolino di lancio.” Infine, Rossella risponde anche a cui aveva sospettato che Jeremias fosse gay: “Assolutamente no, dev’essere stato un lapsus. Aggiungo anche che Jeremias ha…tutto al posto giusto. E’ un ragazzo molto dolce. Alle spalle ha una grande famiglia, composta da persone straordinarie.”

