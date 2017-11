L'ex marito di Meghan Markle/ Chi è Trevor Engelson e perché il loro matrimonio è naufragato

Trevor Engelson, chi è l'ex marito di Meghan Markle e perché il loro matrimonio è naufragato. Lei attrice, lui produttore hollywoodiano: dopo la separazione lei ritrova l'amore con Harry

27 novembre 2017 Silvana Palazzo

Trevor Engelson, chi è l'ex marito di Meghan Markle

Meghan Markle è pronta a giurare amore eterno al principe Harry, ma lo ha già fatto in passato con Trevor Engelson. L'attrice, futura principessa d'Inghilterra, è stata sposata con il produttore hollywoodiano. Cosa c'è da sapere sull'uomo che è stato il marito della dolce metà di Harry? Il matrimonio tra la 36enne e il 41enne è stato celebrato il 10 settembre 2011 al Jamaica Inn di Ocho Rios, in Giamaica. La cerimonia è stata informale: 102 gli ospiti, stando a quanto riportato da Fox News. In quello stesso anno Meghan Markle ha poi assunto il ruolo di Rachel Zane nella serie tv Suits. Prima di sposarsi comunque Trevor e Meghan si sono frequentati per sei anni. Il matrimonio però è naufragato due anni dopo, nel settembre del 2013. Una fonte dichiarò all'Us Weekly che la coppia si era “serenamente separata”. Non fu chiara però la ragione della separazione, all'epoca si parlò semplicemente di “differenze inconciliabili”.

L'EX MARITO DI MEGHAN MARKLE, CHI È TREVOR ENGELSON

Perché il matrimonio tra Trevor Engelson e Meghan Markle non è durato? Una fonte anonima in passato ha rivelato che la distanza tra i due avrebbe portato alla rottura: l'attrice lavorava a Toronto per registrare la serie tv Suits, mentre il produttore cinematografico risiedeva a Los Angeles dove era impegnato sul set del film Snowfall. La vita matrimoniale è stata dunque difficile per entrambi. E se da una parte Suits avrebbe portato alla fine di questo matrimonio, dall'altra avrebbe spinto Harry a chiedere ad un amico di aiutarlo a conoscere Meghan. Questo il retroscena svelato a Pomeriggio 5. Mentre l'attrice ora prepara il matrimonio con il principe d'Inghilterra, Trevor lavora ad una serie tv dalla trama molto particolare. Racconta infatti la storia di una donna che decide di chiedere il divorzio dal marito per scappare con la sua nuova cotta, un principe inglese. Sarà una comedy realizzata in single camera.

