LORENZO FLAHERTY/ Sarà il nuovo finalista o il prossimo eliminato? (Grande Fratello Vip 2017)

L'ultima settimana del Gf Vip 2017 è trascorsa in modo tranquillo per Lorenzo Flaherty, che ha anche festeggiato il suo compleanno nella casa con gli altri concorrenti

L'ultima diretta del Gf Vip 2 è trascorsa in modo tranquillo per Lorenzo Flaherty, che sembra ormai aver trovato una sua personale dimensione all'interno della Casa. Anche se il concorrente ha stretto dei rapporti forti con gli altri inquilini, ha comunque mantenuto allo stesso tempo una certa distanza, identificata dagli altri vip come un desiderio di non esporsi del tutto. Lo scotto da pagare del resto è di non riuscire ad attirare verso di sé i telespettatori, che dimostrano di preferire di più i concorrenti che in qualche modo hanno fatto parlare di sé. In quest'ultima settimana, Lorenzo ha inoltre festeggiato il proprio compleanno e per l'occasione la produzione ha lanciato un party a tema, spingendo i presenti a vestirsi in stile anni '50. È stata un'occasione in più per fare festa all'interno della Casa e per Flaherty in particolare, data la sua nota predilezione per i momenti leggeri e conviviali.

LORENZO FLAHERTY, COMPLEANNO NELLA CASA

Nel bene o nel male, Lorenzo Flaherty ha fatto il suo Gf Vip 2017 in modo strepitoso. Passeranno alla storia i suoi numerosi errori con i detti popolari, fino agli strafalcioni con verbi e affini. Per non parlare dell'argomento più discusso sui social in questi giorni e di quella 'mano calda' che è stata individuata dalla Gialappa's Band. Sembra infatti che Lorenzo abbia trovato il modo per dare sfogo ai bollenti spiriti, funzioni fisiologiche maschili che difficilmente possono essere trattenute di fronte alle telecamere. L'attore ha creato quindi la famosa capanna e anche se la struttura non riguarda nessuna delle concorrenti femminili presenti nella Casa, ha comunque sortito l'effetto desiderato. Il 'traguardo' raggiunto da Lorenzo non è passato tra l'altro inosservato agli occhi degli altri concorrenti: grazie a Luca Onestini, Daniele Bossari ha scoperto l'arcano della capannina fatta con le coperte del letto e così anche Ignazio Moser.

LE CHANCE DI ARRIVARE IN FINALE

Il pubblico del Grande Fratello Vip 2 si è mostrato più volte sorpreso nel vedere che Lorenzo Flaherty alla fine è riuscito ad arrivare a un passo dalla finale. L'attore era entrato infatti nella Casa con una grossa fetta di ammiratori al seguito, subito dissolti nel nulla nelle prime settimane di reality. E' di certo uno dei pochi concorrenti a essere finito più volte al televoto e a esserne uscito indenne, anche se la possibilità che possa proseguire ancora il suo percorso nel programma diventano sempre più scarse. Lorenzo infatti è in competizione con concorrenti fin troppo forti ed a questo punto del reality si può dire che i giochi siano ormai stati fatti. Difficile che l'attore trovi il modo di ribaltare del tutto la situazione a proprio vantaggio e sembra fra l'altro che non sia nei suoi pensieri. Quell'atteggiamento distaccato che lo ha sempre portato a non prendere alcuna posizione nei diversi litigi, è presente anche nel rapportarsi con un'eventuale vittoria finale.

