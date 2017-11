LUCA ONESTINI E RAFFAELLO TONON / L'ex tronista lancia la scarpa dell'amico fuori dalla recinzione (GFVip 2)

L'amicizia di Luca Onestini e Raffaello Tonon diventa sempre più forte al Grande Fratello Vip 2. Qualche ora fa gli Oneston si sono resi protagonisti di un divertente siparietto...

Raffaello Tonon e Luca Onestini

Luca Onestini e Raffaello Tonon sono la 'coppia' più bella nata davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip 2. Nell'edizione che resterà negli annali per il flirt tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser (accompagnati dall'ormai celebre video dell'armadio), sono invece gli Oneston ad avere conquistato l'interesse e la simpatia del pubblico, grazie ad un'amicizia vera e divertente. Nelle ultime settimane abbiamo visto i due concorrenti divertirsi molto insieme, cantando (ormai è celebre il tormentone dell'ex tronista) e dedicandosi agli allenamenti in palestra. Ed è proprio lo scarso impegno e le poche abilità dell'opinionista, ad avere convinto Luca Onestini a compiere una mossa che ha lasciato senza parole il suo compagno di avventura. Scopriamo di seguito ciò che è accaduto nel corso di una seduta agli attrezzi.

Luca Onestini lancia una scarpa di Raffaello Tonon

Dopo avere visto Raffaello Tonon faticare a raggiungere qualche risultato durante gli allenamenti, Luca Onestini ha preso la sua scarpa e l'ha lanciata fuori dalla recinzione della Casa del Grande Fratello Vip 2. L'indumento non si è più visto e difficilmente tornerà al suo padrone in futuro. Non certo a caso l'opinionista ha avuto da ridire sulla mossa dell'amico anche se la discussione è presto finita in 'tarallucci e vino'. E mentre il pubblico si chiede se la scarpa di Tonon si giunta proprio nel giardino di quella signora che ha protestato per le urla rivolte in piena notte agli inquilini, sembra proprio che nulla possa scalfire gli Oneston. Anche questa volta, infatti, i due amici si sono divertiti insieme, confermando quello che più volte loro stessi hanno affermato: mai avrebbero pensato di trovare una persona tanto cara in nel corso di questa esperienza televisiva. L'amicizia durerà anche dopo il programma o le differenti abitudini porteranno anche questa coppia all'allontanamento?

