LUCA ONESTINI/ Tra i favoriti per la vittoria finale (Grande Fratello Vip 2017)

Il Grande Fratello Vip 2017 ha visto nascere una nuova coppia nelle ultime settimane, grazie alla grande amicizia nata fra Luca Onestini e Raffaello Tonon

Luca Onestini

Il Grande Fratello Vip 2 ha visto nascere una nuova coppia nelle ultime settimane, grazie alla grande amicizia nata fra Luca Onestini e Raffaello Tonon. I due trascorrono tutto il loro tempo insieme e sembra tra l'altro che non abbiano bisogno di alcun confronto per capire in quale direzione andare. Lo dimostra l'ultima tornata di nomination, in cui entrambi hanno deciso di votare Cristiano Malgioglio e Ignazio Moser senza essersi consultati prima. La loro coppia del resto è forse più forte di quella romantica nata all'interno della Casa, sia dal punto di vista della popolarità sia per quanto riguarda il percorso di entrambi. Luca ha trascorso gli ultimi giorni fra gli impegni come personal trainer di Tonon e le diverse attività promosse dalla produzione, fra cui anche il gioco delle imitazioni, in cui si è ritrovato ad impersonare proprio l'amico. Il rapporto con gli altri concorrenti continua allo stesso tempo ad essere positivo, tranne che con Ignazio, da cui sembra aver preso le distanze in via definitiva.

LUCA ONESTINI, PERSONAL TRAINER RAFFAELLO TONON

Il Gf Vip 2017 continua a mostrare i diversi punti di forza di Luca Onestini, salito alla gloria come idolo delle folle. La vicinanza con Raffaello Tonon gli sta permettendo infatti di farsi conoscere dal punto di vista dell'amicizia, un valore che ha tenuto in forte considerazione anche durante il legame - poi scoppiato - con Jeremias Rodriguez. Con l'argentino tuttavia c'erano fin troppe differenze e la loro unione non sarebbe mai potuta durare a lungo, cosa che invece sta accadendo con Tonon. I due sono infatti molto diversi fra loro, ma allo stesso tempo hanno una stessa linea di pensiero che si basa innanzitutto sull'onestà e la trasparenza. Non si tratta tra l'altro di una semplice condivisione degli spazi, ma di un entrare continuo nella vita dell'altro e di trovare il giusto spazio. Anche per questo Luca è diventato il personal trainer di fiducia di Raffaello, che di contro ha messo da parte la sua ben nota pigrizia pur di trarre un ulteriore vantaggio personale dalla sua vicinanza con l'ex tronista.

LE CHANCE DI ARRIVARE IN FINALE

Luca Onestini è riuscito a superare lo scoglio che lo aveva segnato nelle precedenti settimane di Gf Vip 2. In seguito alla rottura con Soleil Sorgé, l'ex tronista era infatti entrato nella rosa dei sospettati del pubblico, per via delle insinuazioni di Cecilia Rodriguez sulla sua poca sincerità. Per diversi giorni il gradimento del pubblico era colato a picco e Luca era ritornato nell'anonimato che lo aveva caratterizzato a Uomini e Donne, almeno agli occhi di tantissimi telespettatori. L'entrata in scena di Raffaello Tonon gli ha permesso invece di emergere sempre di più e di mostrarsi spensierato e solare. Onestini è infatti riuscito a risalire la china grazie alla coppia formata con l'opinionista: i due non solo sono inseparabili e decisi ad arrivare insieme in finale, ma si influenzano infatti reciprocamente in modo positivo. È molto probabile quindi che riescano ad arrivare alla finale e che siano proprio loro due i due finalisti che mancano ancora all'appello. Le probabilità invece che Luca Onestini possa vincere il reality sono maggiori rispetto a quelle di Tonon, così come sono scarse le possibilità che entrambi possano tagliare insieme anche l'ultimo traguardo.

© Riproduzione Riservata.