La lingua di Aida Yespica / Che mistero nasconde? Daniele Bossari sconvolto: "Sei un alieno" (GF VIP 2)

Che mistero nasconde la lingua di Aida Yespica? La venezuelana la mostra in gran segreto a Daniele Bossari, il conduttore sconvolto al Grande Fratello Vip 2: "Sei un alieno"

27 novembre 2017 Anna Montesano

Aida Yespica al Grande Fratello Vip 2017

Al Grande Fratello Vip 2017 sta nascendo una bella amicizia tra i due finalisti Aida Yespica e Daniele Bossari. Dopo settimane in cui i due concorrenti hanno parlato poco e durante la quale non c'è stata una particolare sintonia, il loro rapporto è ora decollato e tutto grazie alla conviventa a stretto contatto nella Flower Spa. La modella ha riposto tanta fiducia nel conduttore tanto da rivelargli un segreto legato alla sua lingua. Aida Yespica si è avvicinata a Bossari per porgergli la seguente domanda: "Ma scusa nel corpo umano, a parte la lingua, ce n'è un'altra dietro? Vuoi vedere qualcosa?". Daniele Bossari ha risposto con grande curiosità: "Se voglio vedere qualcosa?" Lei ha insistito e sollevato un lembo della coperta per coprire il viso e mostrare il segreto.

CHE MISTERO NASCONDE AIDA YESPICA?

Daniele Bossari ha guardato nella bocca di Aida Yespica restando stupito. Bossari ha sgranato gli occhi quando ha riguardato per la seconda volta nella bocca chiedendole: "Ma cos'è? Ma che cos'hai? Secondo me sei un alieno". Bossari si è rivolto poi alle telecamere per parlare direttamente con chi seguiva il live da casa: "Ragazzi voi non sapete cosa ho visto io". In seguito ha rassicurato Aida dicendole di stare tranquilla e che non avrebbe rivelato il segreto. Resta quindi un grande mistero sull'accaduto. potrebbe essere un qualcosa fatto per far incuriosire il pubblico oppure una parte del corpo umano che non tutti abbiamo. Resta il fatto che i due sono riusciti a conoscersi meglio e mostrare un buon rapporto. I due finalisti attendono ora di conoscere, oltre Giulia, gli ultimi avversari verso il trionfo.

