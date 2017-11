Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono baciati? / Lorenzo Flaherty instilla il dubbio (Grande Fratello Vip 2)

Luca Onestini e IVana Mrazova, sta per nascere un nuovo amore nella Casa del Grande Fratello Vip 2? Lorenzo Flaherty lancia pure una bomba non da poco...

27 novembre 2017 Valentina Gambino

Luca e Ivana, GF Vip 2

La grande passione per Luca Onestini nei confronti di Ivana Mrazova si era già palesata alcune settimane addietro ed anche oggi, nella Casa del Grande Fratello Vip 2, prosegue il corteggiamento soft. Dopo essere stato lasciato da Soleil Sorge, l'ex tronista ha saputo riprendersi come un'araba fenice risorgendo dalle ceneri e affermando di avere un fortissimo bisogno di innamorarsi ancora. L'occasione per la nuova sviolinata dolcissima nei confronti della modella, è arrivata dopo le offese da parte di Ignazio Moser. L'ex ciclista con la passione per la vendemmia, ha affermato di trovare la ragazza troppo in carne. “Fino a 70 kg le donne sono belle, poi no, guarda che guance, ciccia di nome e di fatto”, ha confessato il fidanzato di Cecilia Rodriguez e proprio Ivana, ha raccontato agli altri dettagli sul loro confessionale insieme: “Abbiamo fatto un confessionale in cui Ignazio ha ripetuto mille volte di seguito che sono ingrassata”. Successivamente Giulia ha difeso l'amica: “Ti posso dire una cosa? Io ti trovo una gran figa con un fisico bellissimo”. Anche Luca Onestini ha avuto modo finalmente di dire le prime paroline al miele: “Sei una figa, sei perfetta, sei perfino più bella adesso. Te l’ho già detto stai meglio di alcune foto dell’inizio con il viso troppo scavato, adesso hai un aspetto da ragazza sana e sei mille volte meglio così”.

Luca e Ivana, continuano le “dichiarazioni d’amore”

Durante i festeggiamenti del 50esimo compleanno di Lorenzo Flaherty, proprio l'attore ha cercato di fare da cupido e dopo qualche bicchiere di troppo, ha perfino ipotizzato di un bacio tra i due dietro delle tende. Luca ha smentito infastidito, non prima di parlare ancora con Ivana: “Sei stata una gran bella scoperta. Sei più donna che modella ora. Mi piace il tuo essere pulita dentro, non sai quanto l’apprezzo da uomo”. La modella visibilmente in imbarazzo, ha avuto modo di ringraziare il ragazzo mentre Moser rincarava la dose canticchiando: “Love is in the air”. Poi Onestini ha parlato della ragazza ancora con Flaherty (visibilmente alticcio dopo aver brindato svariate volte), ribadendo la stima che nutre nei suoi confronti: “Non ha bisogno di giochini o altre cose per andare avanti”. Luca ha fatto anche presente di apprezzarla moltissimo, considerandola una giovane donna speciale e soprattutto leale in grado di portare avanti un gioco pulito e senza inganni di sorta. Stasera si parlerà di loro durante la puntata serale?

