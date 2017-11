MATRIX/ Su Iris il film con Keanu Reeves e Laurence Fishburne (oggi, 27 novembre 2017)

Matrix, il film in onda su Iris oggi, lunedì 27 novembre 2017. Nel cast: Keanu Reeves, Laurence Fishburne e Carrie-Anne Moss, alla regia i fratelli Whacowsky. Il dettaglio della trama.

27 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

KEANU REEVES E LAURENCE FISHBURNE NEL CAST

Il film Matrix va in onda su Iris oggi, lunedì 27 novembre 2017, alle ore 21.00. Una pellicola di fantascienza più amati degli ultimi anni che è stata realizzata nel 1999, diretta dalle sorelle Whacowsky e interpretata da Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving e Joe Pantoliano. Matrix ha riscosso un successo straordinario in giro per il mondo, diventando un vero e proprio cult per gli amanti del genere. Con Matrix Reloaded e Matrix Revolutions forma un trilogia cinematografica. A vestire i panni del protagonista (Neo) è Keanu Reeves, attore canadese noto per i suoi ruoli in film come Belli e Dannati, L'avvocato del Diavolo e John Constantine. Il titolo del film è un richiamo diretto alle matrici utilizzate in ambito informatico, che nella pellicola assumono la forma di un universo parallelo. Vediamo adesso nel detaglio la trama del film.

MATRIX, LA TRAMA DEL FILM

Neo è un giovane programmatore informatico che di notte si trasforma in un astuto e sfrontato hacker. Le sue abilità lo spingono al limite, commettendo una serie innumerevoli di reati. Una notte un gruppo di Agenti in giacca e cravatta lo rapiscono impiantandogli uno strano microchip nell'addome. Risvegliatosi l'indomani all'interno della sua camera da letto, Neo crede di aver sognato l'incontro con gli Agenti e torna alla sua attività di hacker notturno. All'improvviso sullo schermo del pc appaiono delle strane scritte che parlano di un mondo virtuale denominato Matrix. La curiosità del giovane accresce sempre più fino a che Trinity (un hacker donna) lo mette in contatto con Morpheus. Quest'ultimo estrae la cimice dall'addome di Neo, dimostrando al ragazzo di non aver sognato quanto accaduto. Il misterioso Morpheus parla a Neo di quanto la verità circa il mondo che lui crede essere reale sia solo una menzogna. La realtà in cui Neo vive è solo un programma informatico. Il giovane vuole saperne di più ed accetta di entrare a far parte della squadra di Morpheus. Poco dopo Neo si sveglia all'interno di una sorta di incubatrice, completamente nudo e collegato ad una serie di fili elettrificati. Dopo un lunga terapia riabilitativa, Morpehues mostra a Neo il mondo reale (siamo nel 2200), completamente distrutto e sfinito dallo scontro secolare tra l'umanità ed i robot artificiali, costruiti dall'uomo negli anni 2000.

