Massimo La Torre, Chi è il Castigatore Grande Fratello Vip 2/ Da cestista a bodyguard di Cinecittà

Il Castigatore del GF Vip 2: chi è l'uomo che fa impazzire Cristiano Malgioglio? Massimo La Torre, il man in black del Grande Fratello Vip 2, condurrà il paroliere fino in finale?

27 novembre 2017 Valentina Gambino

Chi è il Castigatore?

Massimo La Torre è il Castigatore che da settimane è contemporaneamente sia l’incubo che il sogno proibito di Cristiano Malgioglio. Ai microfoni del settimanale Spy, il Castigatore che ha alle spalle un passato da cestista, rivela il motivo che l’ha spinto ad accettare il ruolo che gli ha offerto il Grande Fratello: “Ieri ero un cestista, oggi un bodyguard di Cinecittà che, per caso, si è ritrovato a conoscere di nuovo la celebrità. Gli autori mi hanno detto che Cristiano aveva paura degli uomini imponenti. E, se mi avete guardato bene, sono uno che si nota. Ho subito accettato. Peccato che lui ancora mi chiami il Fustigatore...". Grazie al Grande Fratello Vip, il Castigatore è diventato molto popolare al punto che non direbbe no qualora dovesse arrivare la chiamata dell’Isola dei Famosi: “Con me non ci sarebbero problemi nel prendere le noci di cocco, grazie alla mia altezza. Caratterialmente sono una brava persona, ma guai a farmi incavolare".

Chi è il Castigatore del Grande Fratello Vip 2?

Intervistato tra le pagine del settimanale Spy, abbiamo scoperto alcuni dettagli assolutamente non trascurabili per conoscere la folle passione di Cristiano Malgioglio. Massimo La Torre, vero nome del Castigatore, è molto conosciuto tra gli appassionati di pallacanestro. Il famoso "Fustigatore" (come lo chiama Malgioglio), ha un passato da giocatore di basket, giocando all'Avellino, il Napoli il Verona e molte altre squadre per una carriera andata avanti per oltre 14 anni. Il Castigatore nonostante incuta paura (specie in Cristiano), ha un cuore d'oro, soprattutto con i bambini. L'uomo infatti ha cinque figli nati da due matrimoni diversi. “La più grande ha 17 anni ed è alta quasi 1 metro e 90 centimetri. Due sono gemelle e gli altri due miei piccolini li ho avuti dalla mia seconda moglie”, ha confessato ai microfoni di Spy. La scelta di una persona così alta, non è stata affatto casuale in quanto, il buon Cristiano ha confessato di essere terrorizzato dai giganti. Lui però, sa il fatto suo, tanto da affermare: “Se mi avete guardato bene, sono uno che si nota”. Cosa succederà stasera durante la semifinale del GF Vip 2?

Il nuovo incontro con il Castigatore e Mara Venier

Il Castigatore è uno dei personaggi chiave di questa seconda edizione del Grande Fratello Vip 2. Cristiano Malgioglio è pazzo d'amore per il gigante buono che ogni lunedì sera, lo chiama a sé per metterlo a confronto con esilaranti prove. La scorsa settimana, anche l'amica Mara Venier ha voluto indossare i panni della castigatrice, per uno scherzo al paroliere siciliano che pare avere apprezzato di buon grado. Dopo il freeze e la classica prova di cultura (dovendosi scontrare con delle pance di misteriosi personaggi in sovrappeso) che ha visto Cristiano alle prese con degli addominali scolpiti, il concorrente del reality show ha abbracciato forte l'amica scoppiando a piangere. Forse però, in quella occasione avrebbe anche voluto ricevere un abbraccio dal suo amato Castigatore, colui che gli ispira una canzone dietro l'altra. Anche la scorsa settimana infatti, l'arista dal ciuffo più invidiato della televisione italiana, ha composto una nuova ode per l'uomo in stile Man in Black con gli occhiali da sole come Le Iene della TV (chissà se Ilary Blasi avrà pensato di ingaggiarlo...).

