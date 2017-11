MATTEO FERRARI / Chi è l'ex marito di Aida Yespica e papà di Aron: tutto tace sui social network (Gf Vip 2017)

Matteo Ferrari, chi è l'ex marito di Aida Yespica: l'ex calciatore torna a farsi vedere in tv per il compleanno di suo figlio Aron in una videochiamata con la mamma dentro la casa del Gf Vip

27 novembre 2017 - agg. 27 novembre 2017, 23.39 Matteo Fantozzi

Chi è Matteo Ferrari? Grande Fratello Vip 2017

Matteo Ferrari, ex calciatore della Roma, è stato protagonista per un attimo del Grande Fratello Vip 2017. Questi infatti si è visto per poco tempo all'interno di una videochiamata che ha visto Aida Yespica in collegamento con il figlio Aron che oggi compiva gli anni. Sulla pagina Instagram di Matteo Ferrari tutto tace con il ragazzo che ha dimostrato ancora una volta di non essere interessato a vedere i fari del gossip su di lui. Matteo Ferrari in tutta la sua carriera è stato sempre molto riservato senza doversi mettere in prima pagina per poter cercare di trovare dopo il calcio un futuro nello spettacolo. L'ex calciatore è stato discreto e non ha, giustamente, sfruttato il volto di suo figlio con secondi fini. Di sicuro si è tornato a parlare dopo un po' di tempo perché il ragazzo ha vissuto una buona carriera da calciatore e poi è sparito dai radar. Oggi vive a Miami con il figlio nato dall'amore, ormai concluso, con Aida Yespica. (agg. di Matteo Fantozzi)

IL COMPLEANNO DI ARON

Chi è Matteo Ferrari? L'abbiamo visto solo per un attimo al Grande Fratello Vip 2017 pronto a rispondere a una videochiamata che l'ha messo in collegamento con Aida Yespica. E' infatti il suo ex marito e con lei ha avuto uno splendido bambino di nome Aron. E' infatti il compleanno di quest'ultimo che viene festeggiato in diretta su Canale 5. Matteo Ferrari è un ex calciatore, che ora vive a Miami con il figlio. I rapporti tra lui e Aida Yespica sono normali anche se l'amore è finito da un bel po' di tempo. Staremo a vedere se tornerà a parlare, ma di certo la sua apparizione in televisione è stata veramente molto breve e non abbiamo capito le sue sensazioni in un momento così emozionante. Il ragazzo ha dimostrato però anche in passato di essere molto timido anche se in campo era sempre pronto a dire la sua in campo, andando sempre in anticipo sull'uomo senza mai sembrare imbarazzato come invece nella vita di carattere è stato spesso.

LA CARRIERA

Matteo Ferrari, in collegamento al Grande Fratello Vip 2017, è un ex calciatore. nato ad Aflou il 5 dicembre del 1979 ha iniziato la sua carriera nella Primavera della Spal prima di essere acquistato dall'Inter quando aveva appena 17 anni. Girato in prestito a Genoa, Lecce e Bari esplode con i pugliesi tanto che l'Inter decide di richiamarlo a casa. Dopo una stagione negativa per lui e per i nerazzurri il calciatore è pronto a volare a Parma dove si rigenerare conquista anche la maglia della nazionale azzurra che indosserà per 11 volte. Nel 2004 passa alla Roma che vuole tornare a vincere dopo aver alzato al cielo il titolo del 2001. Le cose in giallorosso non vanno bene e viene prestato all'Everton in Premier League. Torna però alla Roma dove vive una seconda esperienza più positiva della prima. Nel 2008 viene ceduto al Genoa dove conclude la sua avventura in Italia. Dopo un anno in Turchia al Besiktas vola in Canada per giocare col Montreal Impact dove chiude la carriera.

© Riproduzione Riservata.