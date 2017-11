Meghan Markle/ Video, chi è l'attrice che sposerà il principe Harry: dalla serie Suits all'impegno umanitario

Meghan Markle video, chi è l'attrice che sposerà il principe Harry: dalla serie Suits all'impegno umanitario. Le ultime notizie sulla 36enne americana che rivoluzionerà la Corona

27 novembre 2017 Silvana Palazzo

Meghan Markle (Foto: da Instagram)

Un'attrice americana alla corte inglese: Meghan Markle sarà presto la moglie del principe Harry, quindi nuova inquilina a Kensington Palace. Un matrimonio storico per la Corona, perché la 36enne è ben lontana dal cliché “reale”. Di origini africane, l'attrice non rispecchia il prototipo della principessa, sempre che ne esista uno: modella e attrice, è soprattutto divorziata. Nata e cresciuta a Los Angeles, è conosciuta per il ruolo nella serie tv Suits, in cui veste i panni di Rachel Zane. Ora è anche la fidanzata di Harry, quindi è la donna che è riuscita a conquistare il cuore del secondogenito di Carlo e Diana, peraltro uno degli scapoli più ambiti. Inevitabile il confronto con la cognata Kate Middleton, che ha subito conquistato gli inglesi. Con il suo “street style” Meghan Markle sarà in grado di competere con l'eleganza di Kate Middleton? Molti però sono pronti a scommetterci, in primis la duchessa di Cambridge che ha dato già la sua approvazione al matrimonio. “Sono entusiasta. È stato meraviglioso conoscere Meghan e vedere quanto lei e Harry siano felici insieme”, ha fatto sapere la moglie del principe William.

MEGHAN MARKLE, CHI È LA NUOVA PRINCIPESSA D'INGHILTERRA

Meghan Markle è la futura principessa d'Inghilterra, ma era già conosciuta prima che diventasse la futura sposa del principe Harry. La 36enne è infatti un'attrice conosciuta per la partecipazione alla serie Suits, da cui recentemente si è dimessa facendo crescere i rumors sulle nozze con il secondogenito di Carlo e Diana. L'attrice è stata già sposata: nel 2004, infatti, ha cominciato una relazione con il produttore Trevor Engelson, con cui si è sposata il 10 settembre 2011.

Il matrimonio è durato poco meno di due anni. A quanto pare l'ex marito sta producendo attualmente una serie comica che parla di un uomo lasciato dalla moglie per un principe britannico, che coincidenza! Comunque Meghan Markle ha con il principe Harry in comune l'impegno umanitario: l'attrice è global ambassador per World Vision Canada, per cui ha visitato il Rwanda a sostegno della Clean Water Campaign. Inoltre, ha lavorato per United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women come portavoce a sostegno dei diritti delle donne.

