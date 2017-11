Nicolò Brigante/ Uomini e Donne, il modello e imprenditore a caccia dell'amore (Trono Classico)

Nicolò Brigante è il nuovo tronista di Uomini e Donne: siciliano, modello e imprenditore, cerca una donna con cui costruire una storia importanre. La caccia porterà risultati?

27 novembre 2017

Il giorno tanto atteso è finalmente arrivato. Con diverse settimane di ritardo rispetto alle registrazioni, nella puntata odierna del trono classico di Uomini e Donne sarà finalmente presentato il nuovo tronista. Il fortunato scelto dalla redazione del programma di Maria De Filippi, come vi abbiamo già raccontato, si chiama Nicolò Brigante, è siciliano, ha 23 anni, lavora come modello ma è anche un piccolo imprenditore promuovendo sul web le eccellenze siciliane. Legatissimo alla sua famiglia e alla sua terra, Nicolò è un amante del mare e degli animali. Al momento, infatti, il suo grande amore è il suo cane. L’arrivo sul trono di Uomini e Donne è stato improvviso. Nicolò, infatti, nel video di presentazione, ha raccontato di aver fatto inizialmente scena muta durante il provino con Maria De Filippi che è riuscita, poi, a metterlo a suo agio. “Sono arrivato che ero completamente in palla. Sono stato un minuto in silenzio con la salivazione a zero. Fortunatamente lei mi ha messo a mio agio”, ha detto nel video di presentazione. Nonostante tutto, Maria De Filippi ha scelto di concederli una possibilità. La sua ricerca dell’amore, dunque, può cominciare.

LA DONNA IDEALE DI NICOLO’ BRIGANTE

Nicolò Brigante è arrivato sul trono classico di Uomini e Donne per trovare una donna con cui costruire qualcosa d’importante. Il tronista siciliana si è innamorato una sola volta nella sua vita e oggi ha voglia di rivivere quelle sensazioni. “Desidero una famiglia serena e un lavoro che mi dia soddisfazione. Sono stato innamorato una sola volta nella mia vita” – ha detto nel video di presentazione, ma come dev’essere la ragazza per conquistare il suo cuore? “Cerco una ragazza affettuosa e determinata, che non debba completarmi perché sto già bene con me stesso”. Le corteggiatrici di Nicolò, dunque, sono avvisate: il tronista vuole una ragazza indipendente, sicura e che completi senza cambiare il tronista che è sereno e sicuro di se stesso.

