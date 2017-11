Nilufar Addati/ Uomini e Donne, da Mattia Marciano al trono: arriverà l'amore? (Trono Classico)

Nilufar Addati, dall'addio a Mattia Marciano al trono classico di Uomini e Donne: l'ex corteggiatrice napoletana in cerca del vero amore. Riuscirà a trovarlo?

27 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Nilufar Addati

Nilufar Addati è ufficialmente la nuova tronista di Uomini e Donne. La 19enne napoletana, dopo aver corteggiato senza successo Mattia Marciano, torna alla corte di Maria De Filippi per trovare il vero amore. Bellissima, studentessa, figlia unica e legata molto alla sua famiglia, Nilufar si è dubito distinta come corteggiatrice di Mattia Marciano. Alla redazione del trono classico, infatti, sono bastate poche settimane per capire che il temperamento e il carattere forte rendono Nilufar la tronista perfetta. Il percorso della tronista comincerà ufficialmente nella puntata odierna del trono classico di Uomini e Donne quando si presenterà al pubblico. Nata da madre iraniana e padre napoletano, Nilufar si nota subito per l’indiscutibile bellezza a cui unisce un carattere forte, deciso e indipendente. Il suo sogno è diventare una giornalista egogastronomica. Oggi, però, pur continuando a sognare, ha messo un po’ da parte quel sogno per realizzarne un altro: trono l’amore vero.

NILUAR ADDATI ALLA RICERCA DEL PRINCIPE AZZURRO

Cresciuta in una famiglia unita, Nilufar Addati, nel video di presentazione non ha nascosto di essere molto legata ai suoi genitori a cui rimprovera una sola cosa: non averle regalato una sorella o un fratello. Essendo figlia unica, infatti, Nilufar sogna d’incontrare il principe azzurro e costruire una famiglia numerosa. “Soffro il fatto di essere figlia unica quindi sogno una famiglia numerosissima” – ha detto nel video di presentazione. Come dev’essere il principe azzurro di Nilufar? La nuova tronista di Uomini e Donne ha dichiarato di non essere molto fortunata con gli uomini che scapperebbero a causa del suo carattere forte. Si augura, così, di trovare una persona che sappia accettare anche questo suo lato: “Non sono molto fortunata con gli uomini, di solito scappano. Voglio un ragazzo maturo, che si prenda cura di me”. Per Nilufar Addati, dunque, arriverà l’amore durante il percorso a Uomini e Donne?

