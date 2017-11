OCEAN'S ELEVEN - FATE IL VOSTRO GIOCO/ Su Iris il film con George Clooney (oggi, 27 novembre 2017)

Ocean's Eleven - Fate il vostro gioco, il film in onda su Iris oggi, lunedì 27 novemre 2017. Nel cast: George Clooney, Brad Pitt e Matt Damon, alla regia Steven Soderbergh. Il dettaglio.

27 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Iris

GEORGE CLOONEY NEL CAST

Il film Ocean's Eleven - Fate il vostro gioco va in onda su Iris oggi, lunedì 27 novemvre 2017, alle ore 23.45. Una pellicola che è stata diretta da Steven Soderbergh nel 2001. L'intera trama ricalca uno dei più grandi successi cinematografici degli anni '60, Colpo grosso (interpretato da star del calibro di Dean Martin e Frank Sinatra.) Nel cast di Ocean's Eleven - Fate il vostro gioco figurano grandi nomi del panorama cinematografico internazionale come George Clooney, Brad Pitt e Matt Damon. Il regista Steven Soderbergh è noto al grande pubblico per aver diretto film come Erin Brockovich e Traffic (per i quali si è aggiudicati due Premi Oscar), Effetti collaterali e Magic Mike. Ma ecco nel dettaglio la trama del film action.

OCEAN'S ELEVEN-FATE IL VOSTRO GIOCO, LA TRAMA DEL FILM

Danny Ocean ha finalmente finito di scontare la sua lunga pena detentiva. Appena tornato in libertà decide fin da subito di tornare in azione e cerca di contattare il suo vecchio collega, Rusty Ryan. Quest'ultimo, asso del poker e truffatore al pari di Danny, decide di coinvolgere Ocean nel colpo del secolo che tenterà di svaligiare i tre casinò più ricchi di Las Vegas. Per essere certi di riuscire a porre in essere il loro astuto piano necessitano di un vero e proprio team di professionisti. Per prima cosa contattano l'imprenditore Thiskoff, diretto concorrente di Bendict (il proprietario dei tre casinò che Danny e Rusty hanno intenzione di rapinare). Dopo aver espresso le sue perplessità legate alla complessità dei sistemi di sicurezza dei casinò di Benedict, Thiskoff accetta di collaborare al piano. Il team reclutato al Danny prevede ben otto differenti elementi, ognuno dei quali avrà un preciso compito. Il piano prevede di abbattere uno dei muri del casinò nel giorno in cui è programmato l'incontro di pugilato del secolo, che farà salire alle stelle le puntate dei clienti di Benedict. Il giorno della grande rapina un improvviso black out rischia di far saltare l'intero piano, costringendo Ocean e Rusty a correre ai ripari.

