Oroscopo, classifica a Mezzogiorno Famiglia di Paolo Fox: flop Gemelli e Vergine (27 novembre-2 dicembre)

Oroscopo di Paolo Fox e classifica dei segni a Mezzogiorno in famiglia: previsioni della settimana 27 novembre-2 dicembre 2017. Gemelli in difficoltà per tanti pianeti avversi

27 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

CLASSIFICA SETTIMANALE DELL'OROSCOPO DI PAOLO FOX A MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA

Al nono e decimo posto della classifica dell'oroscopo di Paolo Fox troviamo Acquario e Pesci. Per l'Acquario non è un momento proprio roseo, infatti le tensioni, gli imprevisti e il carico di stress si traducono in una situazione decisamente sfavorevole per chi è nato sotto questo segno. L'Acquario ha bisogno di rilassarsi e ricaricare le batterie, soprattutto a partire da Venerdì 1 Dicembre. Nel 2018 le stelle saranno molto più favorevoli, quindi non bisogna demordere, anche se ci si sente sotto tensione. L'amore, se è sopravvissuto fin qui, difficilmente riserverà delle delusioni. Chi è nato sotto il segno dei Pesci sarà particolarmente teso nei prossimi giorni. I Pesci hanno troppi grattacapi, vivono una situazione di forte stress emotivo e sono sottoposti a un gran carico di responsabilità che li fa sentire stanchi e infiacchiti. Qualche problema anche sul piano affettivo per quanto riguarda la famiglia e l'amore. La settimana del 27 sarà buona fino a mercoledì, poi avvertiranno un lieve declino, ma Paolo Fox rassicura; si tratta solo di una situazione temporanea destinata a migliorare.

UNDICESIMO E DODICESIMO POSTO: FLOP PER GEMELLI E VERGINE

Partiamo l'analisi della classifica dell'oroscopo di Paolo Fox dai segni zodiacali che si trovano in fondo in undicesima e dodicesima posizione. Seguiamo quanto raccontato dal noto astrologo a Mezzogiorno in Famiglia. Gemelli in undicesima posizione. I pianeti sono avversi, ma solo temporaneamente; la situazione migliorerà già a partire dal 2018. Venere sarà in opposizione solo fino a Venerdì della prossima settimana, mentre Saturno dal 20 dicembre cesserà finalmente di osteggiare. Quindi bisogna considerarsi dei vincenti e guardare con sicurezza al futuro che vi aspetta. Vergine dodicesima posizione: gli ultimi colpi di coda prima di un 2018 glorioso che riserverà tante belle sorprese e novità importanti. Durante la giornata di lunedì 27 e ancor più martedì 28 novembre la Vergine si sentirà forse sottotono, ma niente paura; seguite i vostri impulsi e le vostre sensazioni e, anche se Dicembre potrebbe rivelarsi un mese un po' tempestoso dal punto di vista emotivo, il 2018 sorriderà fin dai primi giorni di gennaio.

