Paolo Fox/ Oroscopo di oggi 27 novembre 2017 a LatteMiele: Bilancia in crisi, cresce il Leone

Oroscopo di Paolo Fox per oggi 27 novembre 2017. Le previsioni a LatteMiele: l'Ariete è un segno forte, il Leone invece in crescita così come la Vergine. Bilancia invece in crisi.

27 novembre 2017 Matteo Fantozzi

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 27 NOVEMBRE 2017

Passiamo ora ad analizzare l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele nel dettaglio segno per segno. Partiamo da Ariete e Leone. L'Ariete è forte come lo è il suo carattere. Ci si deve fare largo in un mare di incomprensioni e studiare nuove strategie. Tra mercoledì e giovedì il segno sarà costretto ad insistere se ci sono delle persone che non vogliono dare delle risposte. A dicembre arrivano queste risposte sulla base delle capacità e potrebbero essere anche risposte d'amore. Il Leone apre una settimana migliore rispetto alle ultime. Dicembre sarà il mese dei sentimenti appagati e ripagati. Qualcuno in passato ha detto stop ad un sentimento. Si sta male per un po' e dopo subito ci si riprende e si pensa che chi non ama non merita. Non è facile però trovare il giusto equilibrio. Prudenza con i soldi perché potrebbe arrivare un periodo in cui sarà importante mettere qualcosa da parte in vista di spese molto importanti da sostenere.

CRESCITA PER LA VERGINE, CHI SALE E CHI SCENDE

Ora è il momento di andare a vedere chi sale e chi scende nell'oroscopo di Paolo Fox sull'emittente radiofonica LatteMiele. I Gemelli sono svagati e non riescono ad avere la forza di reagire dopo un momento complicato. Da un anno si cercano delle nuove opportunità che però tardano ad arrivare. Il fine settimana potrebbe portare a un miglioramento. E' una settimana interessante di crescita per quanto riguarda la Vergine che però oggi se la dovrà vedere con alcuni problemi legati alla fatica per i troppi impegni, per le tante cose da fare. E' un momento in cui qualcuno non vuole dare assolutamente soddisfazioni a questo segno. Il Capricorno si è caricato di molte responsabilità sulle spalle, si rischia infatti di ritrovarsi a vivere alcuni momenti complicati dettati anche da persone che in passato non hanno avuto nessuno scrupolo. Ora però è il momento di voltare pagina verso il futuro.

BILANCIA IN CRISI, SEGNI IN DIFFICOLTÀ

Partiamo dall'analisi dell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele dai segni che possono essere considerati in difficoltà. La Bilancia è un po' in difficoltà perché sente di avere delle cose da risolvere. In famiglia ci sono diverse complicazioni che rischiano di creare delle complicazioni non facili da gestire. E' un momento in cui bisogna assolutamente pensare a una soluzione visto che nel lavoro non tutto sta andando come ci si sarebbe aspettato. Il Capricorno forse ha esagerato, caricandosi di alcune responsabilità che forse non era il caso di mettersi sulle spalle. Si vive un momento in cui si deve lavorare per recuperare il tempo perso, ma ci si potrebbe sentire anche di fronte a persone che combinano dei guai difficili poi da risolvere. La Vergine ha un futuro che potrebbe essere molto luminoso, ma i troppi impegni di questa giornata possono portare a una stanchezza che non deve essere assolutamente sottovalutata.

