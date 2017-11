Proposta di Matrimonio Filippa Lagerback e Daniele Bossari al Grande Fratello Vip: grande emozione in diretta

27 novembre 2017 Anna Montesano

Daniele Bossari e Filippa Lagerback

Una puntata ricca di sorprese questa semifinale del Grande Fratello Vip 2. Oltre agli eliminati e alla proclamazione dei finalisti, nella Casa più spiata d'Italia arriva una proposta di matrimonio. Ilary Blasi, nel corso del Tg 5 che ha anticipato la diretta, ha proprio annunciato che sarebbe arrivato nel corso della puntata un matrimonio. Una proposta in diretta quindi, notizia che il pubblico ha subito accolto con grande entusiasmo. Iniziata la puntata la conduttrice del Grande Fratello Vip 2 ha subito fatto capire che la coppia in questione sarebbe stata quella composta da Daniele Bossari e Filippa Lagerback.

GRANDI EMOZIONI PER DANIELE BOSSARI

La Blasi la saluta subito da Tristopolis, dove è "nascosta" ma dà la parola poi a Daniele, chiamandolo prima in confessionale dove, scherzando, la Blasi gli fa capire che qualcosa nel corso della settimana potrebbe aver infastidito e non poco la sua compagna Filippa. Si tratta di un cattivo scherzo del Grande Fratello ma prima che arrivi la rivelazione e la proposta tanto attesa, a Filippa viene mostrato un bellissimo video che racchiude i momenti e le riflessioni più belle del conduttore sulla compagna. Un amore grande il loro che dura da 17 anni: "È in assoluto la donna che ha accettato tutto di me e credo sia proprio arrivato il momento di celebrare questa cosa" dichiara appunto Bossari in un confessionale. Frase che apre definitivamente l'argomento nozze per la coppia: un momento che anticipa una scena davvero emozionante che, per la coppia, rimarrà impressa per sempre.

