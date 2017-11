RAFFAELLO TONON/ Fuffy sarà nuovo finalista o eliminato? Onestini la chiave (Grande Fratello Vip 2)

Raffaello Tonon sembra aver trovato una sua dimensione al Grande Fratello Vip 2 e non ha fatto di certo mistero che deve molto della sua esperienza a Luca Onestini

Raffaello Tonon

Raffaello Tonon sembra aver trovato una sua dimensione al Grande Fratello Vip 2 e non ha fatto di certo mistero che deve molto della sua esperienza a Luca Onestini. I due concorrenti del reality hanno avuto modo di stringere un legame molto forte e a distanza di settimane dalla sorpresa dell'opinionista nel creare un'amicizia proprio all'interno della Casa, la neo coppia è ormai la più popolare sui social. Gli #Oneston, come sono stati soprannominati, sono una realtà divertente e frizzante agli occhi dei fan. Nell'ultima diretta Tonon ha però ricevuto la nomination di Ignazio Moser, da cui ha preso lentamente le distanze. Il rapporto con il ciclista non è mai decollato, ma secondo alcuni fan del reality si tratta in realtà di una conseguenza delle parole dette dall'opinionista nella famosa cena al club per soli uomini. In quell'occasione, Tonon aveva manifestato dei forti dubbi sulla sincerità di Moser.

RAFFAELLO TONON, IL RAPPORTO SPECIALE CON LUCA ONESTINI

Fra allenamenti in piscina e corse nella Casa del Gf Vip 2, Raffaello Tonon continua il suo percorso rivoluzionario al fianco dell'amico Luca Onestini. Quest'ultimo ha deciso infatti di rimetterlo in forma, sicuro che i tanti problemi fisici e acciacchi vari dell'opinionista siano dovuti a tanti anni di ozio. Ed è proprio grazie a questi spazi che i due concorrenti si ritagliano in vari momenti della giornata che è sbocciata la “Fuffy way”, per dirla alla Onestini. Durante la seconda parte del gioco delle imitazioni, Raffaello del resto si è ritrovato a impersonare Luca e viceversa, mentre nella prima ha imitato Ivana Mrazova. Intanto, sui social la frase detta e canzonata da Raffaello e l'ex tronista ha dato vita a numerosi meme: 'batti le mani, schiocca le dita' è forse l'unico tormentone invernale di quest'anno. Tanto che lo stesso Alfonso Signorini e Ilary Blasi hanno aperto l'ultima diretta con questa frase.

LE CHANCE DI ANDARE IN FINALE DEL GRANDE FRATELLO VIP 2

Raffaello Tonon ha ancora delle forti possibilità di essere il prossimo finalista del Gf Vip 2017. Mancano infatti ancora due nomi e per una grande fetta del pubblico italiano non potranno che essere l'opinionista e Luca Onestini a raggiungere l'ultimo step. In qualsiasi caso, Raffaello può dire di aver già vinto il reality e di aver ricevuto tante emozioni da questa sua esperienza, forse più degli altri concorrenti. La presenza di Luca gli ha permesso infatti di segnare un altro punto importante nella linea temporale della sua vita, così come la vittoria alla Fattoria, inaspettata e che lo ha riportato al successo. È probabile comunque che Tonon e Onestini raggiungano la finale senza troppi problemi, dato che gli altri concorrenti rimasti in gara si dividono fra contestazioni da parte dei fan del programma e opinioni neutrali.

© Riproduzione Riservata.