ROBERTA FLORIS/ La moglie di Lorenzo Flaherty: sarà il suo regalo di compleanno? (Grande Fratello Vip 2)

Roberta Floris, la moglie di Lorenzo Flaherty che è la sua prima sostenitrice: dall'addio al matrimonio fino all'arrivo del figlio Emilio (Grande Fratello Vip 2).

27 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Lorenzo Flaherty

Lorenzo Flaherty ha compiuto 50 anni il 24 novembre festeggiando il suo grande traguardo nella casa del Grande Fratello Vip 2017 con una festa in stile anni ’50 e con tutti i suoi compagni d’avventura. Al suo fianco non c’era la moglie Roberta Floris che lo segue ormai da due mesi e mezzi da casa insieme al loro piccolo Emilio. All’interno della casa, l’attore parla spesso della moglie Roberta e del piccolo Emilio che gli ha regalato la gioia della seconda paternità in età matura. Dopo aver avuto il primo figlio quando era ancora un ragazzo, Lorenzo Flaherty è diventato nuovamente papà del piccolo Emilio di cui sente profondamente la mancanza. A permettergli di vivere la splendida avventura nella casa di Cinecittà è stata proprio la moglie Roberta Floris, la prima tifosa di Lorenzo e grazie alla quale l’attore ha potuto allontanarsi dalla sua famiglia per così tanto tempo. Lorenzo e Roberta si sono visti una sola volta da quando l’attore ha varcato la famosa porta rossa. Questa sera, però, in occasione della semifinale e come regalo per il suo compleanno, Lorenzo potrebbe ricevere una nuova sorpresa da parte della sua dolce metà.

DALL’ADDIO AL MATRIMONIO

Quello tra Roberta Floris e Lorenzo Flaherty è un amore grande di cui il matrimonio è stato la ciliegina sulla torta e l’arrivo del piccolo Emilio il coronamento che entrambi sognavano. Prima di sposarsi, però, Roberta Floris e Lorenzo Flaherty si era anche detti addio. I due, infatti, si erano lasciati per due mesi. Durante quel periodo, però, i due hanno capito di non poter vivere più l’uno senza l’altra convolando così a nozze. “Prima di sposarci, dopo una convivenza di dodici anni, avevamo deciso di chiudere la nostra storia. In quel periodo lavoravamo tanto ed eravamo molto stanchi, cosa che ha compromesso la nostra armonia di coppia. Per fortuna dopo soli due mesi abbiamo capito che non potevamo vivere l'uno senza l'altra e ci siamo sposati”, dichiarò al settimanale Nuovo dopo aver pronunciato il fatidico sì. Innamorati e molto uniti, Roberta Floris e Lorenzo Flaherty decideranno di allargare la famiglia quando finirà il Grande Fratello Vip 2017?

© Riproduzione Riservata.