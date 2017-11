ROSSELLA BRESCIA/ Le polemiche con Asia Argento (S’è fatta notte)

La ballerina e conduttrice radiofonica e televisiva Rossella Brescia è ospite nella puntata domenicale di S’è fatta notte condotta da Maurizio Costanzo su Rai 1.

27 novembre 2017 Francesca Pasquale

ROSSELLA BRESCIS, DA MISS SORRISO AD AMICI

Nella seconda serata di Rai 1 va in onda l’appuntamento domenicale con la trasmissione S’è fatta notte condotta da Maurizio Costanzo, nella quale è ospite la ballerina e conduttrice radiofonica e televisiva Rossella Brescia. La Brescia, nata a Martina Franca il 20 agosto del 1971, ha iniziato la propria carriera nel mondo dello spettacolo nel 1992 partecipando e vincendo il concorso di bellezza Miss Sorriso Puglia che le permise di gareggiare per il più prestigioso Miss Italia. Le prime esperienze in televisione sono arrivate nelle vesti di ballerina nei programmi Tutti a casa e Gran Casinò in onda su Rai 1 tra il 1994 ed il 1995 per poi passare a Mediaset per una lunga esperienza che l’ha portata a collaborare con Un disco per l’estate, Buona Domenica, Sotto a chi tocca e Amici di Maria De Filippi dal 2001 al 2003. Inoltre, ha partecipato come conduttrice ed ospite a numerosi altri programmi quali Wind Music Awards 2008, Baila!, Festival di Castrocaro e Colorado Cafè.

LA DIATRIBA CON ASIA ARGENTO

Recentemente Rossella Brescia è stata protagonista di una diatriba con Asia Argento partita in ragione di alcuni post di natura ‘goliardica’ che l’ex insegnante di Amici ha pubblicato sui social per commentare la vicenda delle molestie nel mondo di Hollywood. Post che le sono costati diversi attacchi sui social inducendo la stessa Brescia a chiarire la vicenda in una intervista rilasciata a Libero: “Asia, poi, non l' ho neppure nominata, e invece lei mi ha bloccata.. Ma sì, è successo di aver ricevuto delle proposte, ma ho fiutato cosa c' era dietro e non le ho accettate. Per il resto mi dispiace molto, io volevo solo fare una battuta. Ci sono rimasta male.. non sono contro le donne, ho fatto spettacoli a teatro in sostegno del genere femminile, lavoro con 'Save the Children donne' e con l' associazione 'We World' che aiuta milioni di donne vittime di violenza in Italia.Le mie parole sono state strumentalizzate”.

