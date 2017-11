ROSY ABATE LA SERIE / Riassunto terza puntata e anticipazioni quarta: chi sono i Mainetti?

Rosy Abate-La serie: riassunto della terza puntata e anticipazioni della quarta puntata del 3 dicembre. Chi sono realmente i Mainetti e quanto c'entrano con la mafia?

27 novembre 2017 Redazione

Rosy Abate la serie

RIASSUNTO TERZA PUNTATA

Ieri sera 26 novembre 2017 è andata in onda su Canale 5 la terza puntata di "Rosy Abate-La serie". L'episodio è stato davvero ricco di avvenimenti e colpi di scena! Rosy, dopo aver saputo da Stefano Sciarra che suo figlio Leonardo si trova a Roma, si è recata proprio nella capitale per stare accanto a lui! Giunta qui, chiede aiuto a Pasquale, un suo vecchio amico: lui le dà un posto per dormire e le procura, tramite Frank, dei nuovi documenti. La nuova identità le serve per poter entrare nella famiglia Mainetti senza problemi: Rosy paga profumatamente la tata cilena per licenziarsi e consigliare come sua sostituta Rosalia, ovvero Rosy Abate. Così Rosy diventa la nuova tata di Leonardo e, dopo i primi momenti difficili, i due iniziano a legare molto. Appena Rosy entra nella dimora dei Mainetti, i genitori adottivi di suo figlio, si rende conto che alcune cose non vanno in quella famiglia: il padre ha una storia con Santina, la donna delle pulizie, e la madre sembra molto, anzi troppo legata a suo figlio, tanto da diventare gelosa quando inizia a vedere il legame che si crea con Rosalia. Luca, il poliziotto che si sta occupando del caso di Rosy, riesce a trovarla ma non l'arresta, anzi le fa una proposta: lei deve lasciare la casa dei Mainetti per aiutarlo a catturare Mirko Sciarra. Alla fine della puntata c'è però un enorme colpo di scena: si scopre che Regina Mainetti è la figlia del boss don Nuzzo!

ROSY ABATA LA SERIE, LE ANTICIPAZIONI QUARTA PUNTATA

Domenica prossima 3 dicembre andrà in onda la quarta puntata di "Rosy Abate-La serie", fiction che vede protagonista l'eccezionale Giulia Michelini. Sul web circolano però già delle anticipazioni, che di fatto riprendono quello che è accaduto alla fine della terza puntata di ieri sera 26 novembre. Rosy, accettando la proposta di Luca, lascia la casa dei Mainetti e si dedica totalmente alla ricerca di Mirko Sciarra. Egli sembra dunque essere in grave pericolo: non solo don Nuzzo e la polizia sono sulle sue tracce, ma alla polizia si aggiunge anche il prezioso e esperto aiuto della regina di Palermo! Riuscirà quindi la polizia a catturare Sciarra? Ma, soprattutto, Luca dopo cosa farà con Rosy? Oltre a questo però il web ci annuncia che i Mainetti sono coinvolti fino al collo in queste vicende, a differenza di quanto poteva sembrare all'inizio! Quindi davvero Rosy si allontanerà del tutto da questa famiglia o cercherà invece di tenere d'occhio suo figlio Leonardo per non lasciarlo totalmente solo nelle loro mani? Scopriamo questo e molto altro assieme domenica prossima, sempre su Canale 5!





















