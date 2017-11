STRISCIA LA NOTIZIA/ Ultima settimana per la coppia Greggio-Iacchetti

Striscia la notizia va in onda oggi, lunedì 27 novembre, alle 20.40 su Canale 5. In studio Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio affiancati dalle veline, Shaila e Mikaela.

27 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Dopo la pausa domenicale oggi, lunedì 27 novembre, alle 20.40 su Canale 5 torna Striscia la Notizia. In studio ritroveremo Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti al timone del tg satirico di Antonio Ricci, che dopo 30 anni continua a riscuotere grande successi. La scorsa settimana si è conclusa per il programma di casa Mediaset con una media di 3.783.000 spettatori con uno share del 16.3%, registrati nella puntata di sabato 25 novembre. Si è quindi trattato di un’ulteriore sconfitta nel corso della settimana rispetto al competitor di Rai 1: I Soliti Ignoti – Il Ritorno ha, infatti, raccolto 4.528.000 spettatori con il 19.5% di share. Stasera nello studio di Striscia ritroveremo anche le veline Shaila e Mikale. Ricordiamo che, come ogni lunedì, il tg anticiperà la decima puntata del Grande Fratello Vip 2, con il rischio di sforare oltre le 21.30, ritardo che spesso suscita lo scontento e le lamentele del pubblico di Canale 5.

I PROSSIMI IMPEGNI DI ENZO IACCHETTI

Questa è l’ultima settimana in cui vedremo Enzo Iacchetti dietro il bancone di Striscia. Da lunedì 4 dicembre, infatti, Ezio Greggio sarà affiancato da Michele Hunziker. Il prossimo giovedì 14 dicembre, Enzo Iacchetti sarà al Teatro Verdi di Padova per la Premiazione del Concorso nazionale Eurointerim Donna e Lavoro Startup 2017. L’attore e conduttore metterà in scena “Intervista Confidenziale”: uno spettacolo in cui racconta in versione comica esordi, prime esperienze, provini televisivi, il Costanzo Show e infine Striscia la Notizia. Iacchetti sul palco sarà accompagnato dalla sua chitarra ed il pubblico potrà intervenire con delle domande a tema. Il 15 marzo 2018, invece, Iacchetti sarà al Teatro Vittoria di Viadana dove porterà in scena Libera nos a Domine, nuova produzione all’insegna del teatro-canzone.

