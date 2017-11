Sara Affi Fella nuova tronista/ Uomini e donne accoglie la "fidanzata" di Temptation Island

Sara Affi Fella nuova tronista di Uomini e donne a partire da oggi, 27 novembre. Il trono classico accoglie la "fidanzata" di Temptation Island e si lascia travolgere dalle polemiche

27 novembre 2017 Redazione

Sara Affi Fella, Uomini e donne

Esordio per Sara Affi Fella che questa pomeriggio scenderà le scale dello studio di Uomini e donne per prendere posto sul trono insieme a due new entry e al posto di Alex Migliorni, che oggi sceglierà, e di Sabrina Ghio pronta ad andare incontro al no di Nicolò Raniolo. Chi non segue i programmi di Maria De Filippi non può certo ricordardi della bella miss ma chi ha seguito Temptation Island sa bene che è lei la napoletana che si è permessa a "fumare" e "ballare sul tavolo" nonostante le richieste del suo fidanzato Nicola Panico che, intanto, nel villaggio vicino si dava alla pazza gioia con le single del programma. Oggi Sara Affi Fella farà la sua scalinata e prenderà posto in studio ma le polemiche non mancheranno. Fino a fine ottobre la tronista era stata avvistata in giro con il suo fidanzato ma lei stessa ha chiarito le cose al pubblico sia in studio che online.

LE SPIEGAZIONI DI SARA AFFI FELLA

Sara Affi Fella è la nuova tronista di Uomini e donne e, salvo colpi di scena, ci terrà compagnia fino a maggio per poi scegliere il nuovo compagno della sua vita. Le polemiche per il suo arrivo in trasmissione non sono mancate non solo perché in molti credono che la sua decisione sia dovuta soprattutto al business ma per altri è finalmente arrivato il momento di girare pagina. Nicola Panico non è stato proprio un bell'esempio durante Temptation Island e in molti si sono lamentati dopo la decisione di Sara Affi Fella di dargli una seconda possibilità. E adesso? La sua vita ricomincia da qui e non è escluso il fatto che Nicola si accorga di aver sbagliato e scenda quelle scale. La decisione di Sara non è stata vista di buon occhio nemmeno dalla sua collega Selvaggia Roma, solo invidia? Sara dice di sì.

