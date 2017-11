Scomparsa, Fiction / Anticipazioni seconda puntata: il padre di Arturo ha chiamato in radio (27 novembre)

Scomparsa, Fiction: le anticipazioni della seconda puntata in onda oggi, lunedì 27 novembre 2017 sulla rete ammiraglia di Casa Rai, cosa scoprirà Nora? Ecco la trama.

27 novembre 2017 Valentina Gambino

Scomparsa, anticipazioni

La serie TV "Scomparsa", con Vanessa Incontrada torna puntualmente questa sera. Dopo l'enorme successo del debutto, l'ammiraglia di Casa Rai può gongolarsi ancora portando in scena uno spaccato televisivo decisamente attuale. Contro la serie ci sarà la semifinale del Grande Fratello Vip 2, chi avrà la meglio tra le due proposte televisive? In termini di ascolti TV, la prima puntata del passato lunedì sera, si è portato a casa un risultato davvero molto interessante. Scomparsa ha concluso il suo primo appuntamento con share del 24,4% e 6 milioni e 238 mila spettatori. A quanto pare inoltre, la Rai è stata leader della serata dominandola appieno anche grazie alle altre proposte tra “The Amazing Spider Man 2” su Rai2 e “Report” su Rai3 conquistando - in totale - dei risultati con oltre il 30% di share e 10 milioni 225 mila spettatori. Probabilmente, gli ascolti anche questa volta andranno ad appannaggio della bella attrice spagnola che, in questa fiction ha dovuto abbandonare il sorriso che la contraddistingue per una parte davvero particolare e difficile.

Scomparsa, dove eravamo rimasti?

Ma cosa è andato in onda durante il primo appuntamento di Scomparsa? Ecco il riassunto. Nora (Vanessa Incontrada) è una psichiatra infantile che vive da single con Camilla, la sua unica figlia adolescente molto docile e responsabile. Tra madre e figlia c'è da sempre un rapporto di confidenza quasi amichevole e le due, non hanno mai avuto problemi. Nella piccola cittadina dove si sono appena trasferite, hanno lentamente ripreso in mano la vita, la prima con il lavoro e la seconda con la scuola e l'amicizia con Sonia, ragazza molto diversa da lei, ribelle e contro le regole. Una sera di maggio però, le due ragazzine recandosi ad un party, scompaiono nel nulla. Da quel momento, la vita di Nora cambierà radicalmente, impegnata nella ricerca della figlia. Il telefono e la borsa di Camilla, verranno poi ritrovati in una campagna mentre il cellulare di Sonia, verrà trovato a casa di Luca, un ragazzo che l'aveva precedentemente rubato. Le indagini della scomparsa delle due ragazzine, vengono quindi affidate al vicequestore Giovanni Nemi. L'uomo è un padre single appena lasciato solo con il figlio dalla moglie Annalisa. Tra di loro sarà immediata l'intesa. Una segnalazione radiofonica poi, indispettirà notevolmente le ricerche e la stessa Nora.

Le anticipazioni del 27 novembre

Nella seconda puntata di Scomparsa, la fiction di Rai 1 che andrà in onda questa sera, lunedì 27 novembre 2017 a partire dalle 21.25 circa, vedremo ancora Nora disperarsi per la sparizione nel nulla della figlia Camilla e l'amica Sonia. Questo dramma profondissimo, riaccenderà nella donna vecchie ferite, riportando a galla anche aspetti del suo passato che sembreranno anche - incredibilmente - intrecciarsi tra di loro. Ed infatti, durante il primo appuntamento, la speaker radiofonica della radio locale, aveva lanciato l'appello sulla sparizione ricevendo una misteriosa chiamata. Dietro l'altro filo del telefono, si nasconde il padre di Arturo Trasimeni. L'uomo era stato rinchiuso in galera anni prima proprio per dei presunti maltrattamenti ai danni del ragazzo. Uscito dalla galera, adesso l'uomo lavora come benzinaio a San Benedetto e vorrà rigettare la sua ira nei confronti di Nora, cosa accadrà? Se volete recuperare tramite replica streaming la prima puntata di Scomparsa, potete farlo cliccando qui.

© Riproduzione Riservata.