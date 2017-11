Soleil Sorgè/ Luca Onestini? “Non gli ho mai mancato di rispetto”. L'ex corteggiatrice risponde alle accuse

Soleil Sorgè risponde alle accuse dicendo non aver mai mancato di rispetto a Luca Onestini prima di intraprendere una nuova relazione con Marco Cartasegna.

27 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Soleil Sorgè

A quasi un mese di distanza dalla rottura con Luca Onestini - concorrente del Grande Fratello Vip 2 - Soleil Sorgè è tornata a parlare della fine della sua relazione con l’ex tronista di Uomini e Donne. Stanca dei continui attacchi sul social, Solei ha risposto ad alcuni commenti apparsi su Instagram, fornendo la sua verità sulla questione: “Quando hanno iniziato ad attribuirci una storia eravamo solo amici. Non c’era stato nulla tra di noi se non l’intesa e affinità che c’è sempre stata. Fino al momento in cui ho lasciato Luca non mi sono permessa di mancare di rispetto né a lui né al nostro rapporto”, ha scritto Solei facendo riferimento alla sua relazione con Marco Cartasegna. Quindi, stando alle sue parole, quando Solei ha lasciato Luca - in diretta e con una lettera - non aveva ancora intrapreso una relazione con l’altro tronista di Uomini e Donne. Tanti follower hanno chiesto all'ex corteggiatrice di Uomini e Donne di chiedere scusa all’ex fidanzato per aver interrotto la loro relazione con una lettera e non personalmente. Ma Solei non pensa di dover fare ammenda: “Per cosa? Per aver messo fine ad un rapporto? O per essermi lasciata guidare dal cuore? Le mie dichiarazioni sono state forse anche troppo pacifiche rispetto allo schifo che ho visto fare da più persone tiratesi in mezzo alla mia storia senza alcun ruolo se non televisivo”, ha risposto.

LE PRIME FOTO SU INSTAGRAM

Da qualche settimana, infatti, sembra che Soleil Sorge e Marco Cartasegna abbiano deciso di non tenere già segreta la loro storia. A fine ottobre l’ex tronista di Uomini e Donne ha infatti condiviso una Instagram Stories con Soleil di spalle al Duomo di Milano, con la scritta The End. Dopo poco il milanese ha postato una nuova story in cui si mostra in un locale assieme ad alcuni amici e alla biondissima Sorge. Ricordiamo che all’inizio del trono di Luca e Marco, Cartasegna si era mostrato interessato a Soleil, ma la ragazza alla fine aveva deciso di corteggiare Onestini, che l’aveva poi scelta. Mentre Marco aveva scelto Federica Benincà.

