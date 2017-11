Stefano De Martino e Gilda Ambrosio / La coppia avvistata ancora insieme al compleanno di Macia del Prete

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio: la coppia beccata ancora insieme durante la festa di compleanno di Macia Del Prete, stanno ancora insieme oppure no?

27 novembre 2017 Valentina Gambino

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio stanno ancora insieme oppure no? L’estate pare essere stata galeotta per il ballerino professionista di Amici che ha avuto modo di conoscere e frequentare la fashion blogger. Solitamente, l’ex marito di Belen ha sempre smentito i potenziali flirt mentre questa volta, non ha mai risposto alle insistenti domande dei giornalisti che si occupano di gossip e non ha mai nemmeno smentito. Ecco perché, tutti quanti sono sempre stati convinti che, finalmente, dopo le nozze con la Rodriguez, il danzatore con la faccia da scugnizzo abbia finalmente ritrovato l’amore. Negli ultimi mesi però, si parlava di crisi proprio tra la sua ex moglie e Andrea Iannone, suo fidanzato da circa un anno e mezzo. Dopo questa nuova bomba di gossip, si parlava anche del nuovo riavvicinamento tra i due. I giornali di gossip infatti, asserivano che De Martino fosse sempre più vicino a Belen, frequentando spesso la sua casa milanese per stare accanto al piccolo Santiago. Nel frattempo, si sono riaperti altri scenari di gossip dopo aver beccato Stefano alla festa di compleanno dell’amica Macia Del Prete.

Stefano e Gilda insieme: il gossip impazza ancora

Durante la festa di compleanno di Macia Del Prete (la coreografia è amica di Stefano ma anche di Emma Marrone), al tavolo degli ospiti si intravedeva non solo De Martino ma anche la fashion blogger Gilda Ambrosio. La ballerina ha festeggiato il suo 32esimo compleanno con attorno a lei gli affetti più cari. Tra questi, anche il ballerino campano e la giovane imprenditrice di moda. Secondo le ultime indiscrezioni di gossip, la storia tra Stefano e Gilda sarebbe giunta al capolinea ma gli scatti apparsi in rete, hanno evidenziato nuovi ipotetici colpi di scena. A questo punto, potrebbero esserci svariate ipotesi. Potrebbe essere avvenuta una separazione tra di loro ma nulla vieterebbe ad entrambi di essere rimasti in ottimi rapporti d’amicizia. Oppure, tra i due potrebbe anche non essere mai finita e ambedue presenziavano al compleanno dell’amica da coppia ufficiale. Staremo a vedere se questo gossip offrirà nel corso del tempo inediti colpi di scena.

© Riproduzione Riservata.