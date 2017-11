THIS IS US 2/ Anticipazioni del 27 novembre 2017: rivelato il passato di William?

This is us 2, anticipazioni del 27 novembre 2017, in prima Tv assoluta su Fox Life. La vita di William prima del suo incontro con Randall: cosa gli è successo?

This Is Us 2, in prima Tv assoluta su Fox Life

THIS IS US 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata di oggi, lunedì 27 novembre 2017, Fox Life trasmetterà un nuovo episodio di This is us 2, in prima Tv assoluta. Sarà il 6°, intitolato "Tess". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la settimana scorsa: Jack (Milo Ventimiglia) decide di portare Kevin (Justin Hartley) e Randall (Sterling K. Brown) in campeggio per evitare che i due figli continuino a litigare, mentre Kate (Chrissy Metz) rimane a casa. Più tardi, Rebecca (Mandy Moore) riceve una telefonata con cui viene avvisata che il padre di Jack è in fin di vita, ma non riesce a rintracciarlo al campeggio. Nel presente, Beth (Susan Kelechi Watson) chiede al marito di avere ancora un po' di pazienza con Dejà (Lyric Ross), mentre Kate annuncia a Toby (Chris Sullivan) di essere incinta. La sua reazione entusiasta le fa piacere, ma gli chiede comunque di non farne parola con nessuno perché teme che possa non portare avanti la gravidanza. Intanto, Kevin (Justin Hartley) cerca di farsi prescrivere nuovamente il Vicodin con una scusa, di nascosto da Sophie (Alexandra Breckenridge). Nel passato, un giovanissimo Jack rimane seduto in auto con i vermi appena acquistati per la pesca, mentre il padre si ubriaca in un bar. Anni dopo, Rebecca decide di andare in ospedale dal padre di Jack per dargli un ultimo saluto. Nel presente, Kate finisce per arrabbiarsi con Madison (Caitlin Thompson) perché crede che i problemi che ha condiviso con il gruppo siano inesistenti. Dopo aver litigato con lei anche all'esterno ed averla sfiorata con l'auto, Kate decide di dirle che aspetta un bambino e di essere agitata per quel motivo. Intanto, Randall chiede a Dejà di accompagnarlo ad un evento pubblico in onore di Kevin e del suo ruolo nel Tato, ma la sua eccessiva preoccupazione indispettisce la ragazza. L'attore invece non si presenta sul palco al momento indicato perché si trova al telefono con il medico, che gli nega di prescrivergli gli antidolorifici. Poco dopo, scopre che Randall si trova all'esterno del bagno delle donne in attesa che Dejà esca e cerca di fargli capire che si preoccupa sempre troppo. Nel passato, Jack decide di non andare a salutare il padre per via del rapporto che hanno sempre avuto. Nel frattempo, Kevin si trova in punizione e scopre dal diario del fratello che ha elencato tutte le cose che lo fanno arrabbiare, in modo da poterle evitare. Decide così di cambiare il proprio atteggiamento. Diversi anni prima, Jack sta ancora aspettando il padre, quando il fratellastro che sta dormendo sul sedile posteriore si risveglia.

ANTICIPAZIONI DEL 27 NOVEMBRE 2017, EPISODIO 6 "TESS"

Jack e Rebecca portano a termine l'adozione per Randall dopo averlo accudito per un anno. L'assistente sociale che si sta occupando delle loro pratiche decide di raccomandarli entrambi al giudice che si occuperà del caso, ma quest'ultimo rivela di non essere un sostenitore dell'adozione interrazziale. Rebecca indurrà invece il giudice a ricusarsi grazie ad una lettera commovente in cui descriverà che cosa voglia dire per lei essere la madre di Randall. Intanto, William decide di dichiararsi colpevole per un reato di droga e anche se il giudice è deluso dal suo comportamento, l'uomo manifesta una delusione più grande per il proprio coportamento. Riferisce inoltre in tribunale di come la madre sia morta, il compagno ed infine di come abbia perso anche il figlio. In seguito, il giudice fa visita William in carcere e gli offre la possibilità di ridurre la pena in cambio di un suo impegno contro l'alcool. La promessa dell'uomo durerà 30 anni, fino a quando il cancro non lo ucciderà. Si scopre inoltre che quel giorno in cui Randall ha bussato alla sua porta, William era sul punto di uccidersi. Nel presente, Randall accompagna Dejà a fare visita alla madre in carcere e lascia che le due abbiano un legame. Kevin invece continua ad abusare di antidolorifici e droga, mentre Kevin e Kate stabiliscono di sposarsi al più presto in municipio, salvo poi cambiare idea.

