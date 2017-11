The Walking Dead 8/ Anticipazioni episodio 8x06: Rick prigioniero di Jadis

The Walking Dead 8 torna su Fox, ecco le anticipazioni dell'episodio 8x06 dal titolo "Il re, la vedova e Rick" in cui scopriremo cosa ne sarà dello sceriffo tornato alla discarica

27 novembre 2017 Hedda Hopper

The Walking Dead 8

The Walking Dead 8 torna in onda oggi, 27 novembre, su Fox con il sesto episodio di questa prima parte di stagione. Ancora una volta alcune cose sono destinate a rimanere in sospeso mentre altre andranno avanti e si evolveranno come la situazione di Rick. Dopo lo scontro con Daryl, la strada dei due si è separata e mentre troveremo il centauro insieme a Rosita, lo sceriffo arriverà dritto dritto nella discarica per informare Jadis di quello che sta succedendo poco lontano. Con se lo sceriffo porterà le famose foto che ha scattato al Santuario e così renderà alla donna l'idea che siano loro i favoriti in questa guerra finale, quale sarà la sua reazione? A quanto pare la nostra discussa Jadis ha deciso di non rispondere subito a Rick e di spogliarlo dei suoi abiti e rinchiuderlo in attesa di una risposta. Quale sarà la sua decisione? Sembra proprio che la scopriremo nel prossimo episodio, il settimo, da quanto abbiamo visto nel nuovo promo.

I BAMBINI E LA SPERANZA

In The Walking Dead 8x06 si parlerà ancora di speranza e arriverà questa volta dai bambini della serie. Se nei giorni scorsi sui problemi etici abbiamo visto scontrarsi prima Morgan e Jesus e poi Daryl e Rick, questa volta sono i bambini i protagonisti. Mentre uno decide di seguire Carol, con tanto di pistola alla mano, per aiutarla a combattere i Salvatori, Carl torna nel bosco dove incontra il misterioso personaggio che abbiamo visto nella première. I due si trovano a parlare dei loro principi e di quello che le loro madri gli hanno insegnato. Sarà proprio Carl poi a porgli le fatidiche domande per riuscire a capire se sarà degno di unirsi agli alessandrini oppure no. Nel finale dell'episodio avremo modo di vedere il gruppo ricomporsi, almeno in parte, in attesa della grande battaglia. Cos'altro succederà?

© Riproduzione Riservata.