UN POSTO AL SOLE / Anticipazioni 27 novembre: Roberto crede che Marina gli abbia rubato il quadro

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 27 novembre: Roberto sospetta che sia stata Marina a rubargli il quadro. Andrea invece è di parere ben diverso...

27 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Un posto al sole

Un posto al sole torna oggi su Rai 3 per una nuova settimana caratterizzata da colpi di scena, sospetti e litigi. Si ripartirà, in particolare, dal furto del quadro eseguito nell'appartamento di Roberto Ferri. La notizia comincerà a diffondersi tra gli abitanti di Palazzo Palladini e non solo: essa giungerà infatti anche all'attenzione di Marina, che si troverà ad essere ignara vittima dei sospetti del marito. Considerando l'interesse da lei sempre mostrato nei confronti di tale opera d'arte, Ferri esprimerà la sua convinzione che sia stata proprio Marina a portargliela via da casa. Ne seguirà una dura discussione, alla quale farà seguito l'ennesimo litigio anche con Matteo. La Giordano si troverà tra due fuochi e faticherà a provare la sua innocenza. Ma mentre la situazione si complicherà costantemente, Andrea sarà l'unico a credere che possa essere stata Elena a macchiarsi di un simile crimine: lei stessa, infatti, solo qualche giorno prima aveva chiesto all'ex compagno di aiutarla a portare a termine tale disperato piano. Sarà dunque proprio Andrea ad incastrare la donna?

Un posto al sole: un nuovo lavoro per Niko

Dopo un periodo nel quale il lavoro allo studio Navarra era stato grande protagonista, le trame di Un posto al sole avevano rivolto la loro attenzione ad altro, concedendo ampio spazio alla relazione clandestina di Elena e Roberto e ai nuovi problemi di Franco. Ma a partire da questa sera, Niko e colleghi torneranno ad essere al centro delle trame con un nuovo possibile lavoro per il loro giovane studio. Renato accuserà il figlio di essere troppo comprensivo con i propri clienti e di accettare anche degli incarichi non all'altezza. Ma il ragazzo non ascolterà tali consigli e finirà con l'accettare la proposta di un amico di Renato. Finirà per cacciarsi ancora una volta nei guai? Nel frattempo, anche Guido vivrà qualche nuova divertente scaramuccia con Mariella e Cinzia: quest'ultima chiederà uno sconto sul prezzo dell'affitto dell'appartamento e Del Bue sembrerà pronto a concederglielo. Almeno fino a quando interverrà Mariella, che avrà un punto di vista ben diverso!

