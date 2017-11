Uomini e Donne/ Anticipazioni: Alessandro D'Amico ricorda sua madre a un passo dalla scelta (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico: a un passo dalla scelta che lo vedrà protagonista, Alessandro D'Amico ha condiviso un messaggio per ricordare sua madre...

27 novembre 2017

Con la nuova settimana di programmazione di Uomini e Donne sono in arrivo grandi sorprese per tutti i fan del trono classico: Alex Migliorini, secondo tronista gay della storia del dating show di Maria De Filippi, metterà fine al suo percorso con la sua scelta definitiva, che come già sappiamo ricadrà su Alessandro D’amico. A poche ore da questo appuntamento così importante per la loro storia, l’ex corteggiatore è tornato sui social, dove, con un messaggio molto intenso, ha ricordato la sua defunta madre: “Credo che mai come ora sento la tua mancanza”, ha detto infatti Alessandro D’Amico, che pubblicando un’immagine che ritrae sua madre, ha condiviso anche il suo lungo sfogo: “La mia vita ora non ha nulla a che vedere con lo che ero prima (…)E sto bene! Sono grande ormai, viaggio, vivo la mia vita, mi innamoro, però tu non sei in niente di queste cose... E pure so che mi manchi!”. Riuscirà Alex Miglionini, con il suo amore, a lenire le sue ferite? A questo link è possibile visualizzare il post di Alessandro D’Amico su Instagram.

I MARCHESUCCI A UN ANNO DAL LORO PRIMO INCONTRO!

Sono passati dodici mesi dal primo incontro tra Federico Gregucci e Clarissa Marchese, che esattamente un anno fa fa si sono guardati per la prima volta negli occhi dando vita a quella che, da lì a breve, sarebbe diventata una delle storie d’amore più autentiche fra quelle che si sono formate sul trono classico. Per ricordare questa ricorrenza così speciale, l’ex corteggiatore ha condiviso uno scatto sui social accompagnato da un messaggio che ripercorre proprio quei primi momenti al cospetto della sua amata: “È passato un anno, anzi volato, mi sembra ieri la prima ma volta che ti vidi in quello studio, non avrei mai pensato scegliessi me, invece siamo qui, insieme ed io ti amo più di ogni altra cosa”, ha detto Federico Gregucci, che ha inoltre aggiunto un messaggio che ha tutta l’aria di essere una promessa per il futuro: “Quello che posso dirti è che continuerò ad amarti e a prendermi cura di te cercando di dimostrarti tutti giorni che sei tu la persona con la quale voglio passare il resto della mia vita!!! TI AMO”. Vedremo presto i Marchesucci convolare a nozze?

