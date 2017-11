Uomini e Donne/ Anticipazioni: Anna Tedesco, il messaggio contro la violenza sulle donne, foto (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over: Anna Tedesco è destinata a concludere la sua storia d'amore con Angelo, che di recente le ha chiesto di mettere fine all'amicizia con...

27 novembre 2017 Fabiola Iuliano

Anna Tedesco, dama del trono over

Nelle prossime puntate dedicate al trono over, il pubblico di Uomini e Donne potrà assistere alla fine di una delle frequentazioni più seguite dell’ultima stagione, quella fra Angelo e Anna Tedesco. La dama, infatti, ammetterà di non aver gradito le pressioni ricevute dal cavaliere, che con dei modi a suo dire eccessivamente bruschi le ha chiesto di porre fine alla sua amicizia con Giorgio. Determinato a non rinunciare all'esclusività, Angelo cercherà di difendersi, ma le sue rimostranze non serviranno a convincere Anna Tedesco, ormai decisa a troncare la loro storia. Forte di questa avventura e in occasione del week end dedicato alla lotta alla violenza sulle donne, Anna Tedesco è tornata sui social, dove ha scelto di condividere con i suoi numerosissimi follower il suo messaggio per contrastare gli atti di violenza: “Come un fiore maltrattato dalla pioggia, ci sono anime che rispondono alla violenza con un sovrappiù di luce. Buon week end amici scusate la mia assenza , ma sono certa che capirete”. Se vi siete persi il suo messaggio, potete visualizzarlo cliccando qui.

IL VERO AMORE DI GEMMA GALGANI, FOTO

Le avventure sentimentali di Gemma Galgani continueranno a tenere alta l’attenzione dei tanti fan di Uomini e Donne, che in occasione delle prossime puntate del trono over avranno la possibilità di seguire tutti gli sviluppi delle vicende amorose della dama più chiacchierata della tv. Nei prossimi appuntamenti, infatti, Gemma comincerà a prendere le distanze dal giovane Guido, che pur avendo dalla sua tutto ciò che lei cerca in un uomo, a causa del suo lavoro è spesso costretto a disertare i loro incontri. La dama, però, non chiuderà del tutto i ponti con lui, ma pur ammettendo di voler continuare a frequentare l’affascinante dottorino, lascerà il suo numero a Leonardo. Come sappiamo, quelle che andranno in onda nelle prossime settimane saranno le ultime avventure di Gemma Galgani lontana da Giorgio Manetti, dal momento che la dama è destinata a tornare alla sua corte ricevendo, immediatamente dopo, l’ennesimo due di picche. In vista di questa delusione, poche ore fa Gemma Galgani è tornata sui social per condividere con i suoi fan l’immagine dell’unico uomo che l’abbia mai amata veramente, suo padre e, senza aggiungere alcuna didascalia, ha lasciato che lo scatto parlasse per lei. Se volete visualizzare il suo post, potete cliccare qui.

