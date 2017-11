Uomini e Donne Oggi/ In onda il Trono Classico: tre nuovi tronisti e la scelta di Alex (27 novembre 2017)

Uomini e Donne, oggi 27 novembre 2017 in onda il Trono Classico. Alex Migliorini fa la sua scelta; tre nuovi tronisti in studio: Nilufar, Sara Affi Fella e Nicolò Brigante

27 novembre 2017 Anna Montesano

Alex Migliorini scelta

La settimana di Uomini e Donne ha inizio con una puntata ricchissima di sorprese e novità per i fan del Trono Classico. Tornano nel noto studio di Canale 5 tronisti e corteggiatori ma prima che si parli di loro, Maria De Filippi annuncia l'ingresso di un nuovo tronista che prende quindi il posto lasciato vacante da Mattia Marciano. Lui è Nicolò Brigante, 23enne siciliano e piccolo imprenditore che non è però un volto noto per i telespettatori di Uomini e Donne. Subito dopo arriva un altro importante annuncio della conduttrice: oggi Alex Migliorini fa la sua scelta. Il tronista ha tenuto in queste settimane solamente Claudio Merangolo e Alessandro D'Amico: vanno allora in onda i best moment del tronista prima con Claudio poi con Alessandro.

TRE NUOVI TRONISTI A UOMINI E DONNE

Seguono le ultime emozionanti esterne: per Alex arriva infatti il primo bacio sia con Claudio che con Alessandro, seguito anche da un pegno d'amore di quest'ultimo. Dopo la visione delle esterne ecco arrivare al centro dello studio le famose poltrone rosse: il primo ad entrare è Claudio al quale il tronista, con grande dolore, confessa che non è la scelta. Segue l'ingresso di un tesissimo Alessandro che non può che dirgli si. Petali rossi in studio. Dopo il romantico momento, arriva la presentazione di due nuove troniste: la prima è Nilufar Addati che abbiamo conosciuto come corteggiatrice di Mattia Marciano, la seconda è Sara Affi Fella, una delle fidanzate di Temptation Island. Saranno loro a comporre il nuovo trono di Uomini e Donne.

