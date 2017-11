#Cartabianca/ Anticipazioni puntata 28 novembre: la campagna elettorale del M5s tra i temi?

#Cartabianca, anticipazioni puntata 28 novembre: la campagna elettorale del M5S lanciata da Luigi Di Maio tra i temi che saranno affrontati da Bianca Berlinguer?

28 novembre 2017 Stella Dibenedetto

#Cartabianca, Raitre

Oggi, martedì 28 novembre, alle 21.15 su Raitre, torna l’appuntamento con #Cartabianca, il programma di approfondimento politico condotto ogni settimana da Bianca Berlinguer. Con l’apertura della campagna elettorale, #Cartabianca diventa un programma in cui non mancheranno interventi, approfondimenti e interviste ai protagonisti della politica italiana. Nonostante i temi importanti trattati in ogni puntata, però, gli ascolti di #Cartabianca sono molto lontani da quelli registrati nelle passate stagioni televisive dagli altri programmi politici. La concorrenza, tuttavia, per Bianca Belringuer è davvero tanta. Oltre a dover lottare con la grande fiction di Raiuno che, ogni martedì, incolla milioni di telespettatori davanti ai teleschermi con la fiction “La strada di casa”, deve vedersela con un diretto concorrente come “Dimartedì”, la trasmissione politica di La7 condotta da Giovanni Floris. Una sfida ardua, dunque, per Bianca Berlinguer che conta di recuperare punti grazie alla campagna elettorale.

#CARTABIANCA, ANTICIPAZIONI: I PROBABILI TEMI DELLA PUNTATA

Quali temi verranno trattati nella puntata odierna di #Cartabianca? Per la parte dedicata alla politica, Bianca Berlinguer dovrebbe affrontare il tema dell’apertura della campagna elettorale e delle fake news ovvero la diffusione di notizie false per screditare l’avversario. Ad aprire la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle è stato Luigi Di Maio che ha tracciato le linee guida che seguirà il suo partito su Facebook: "Per questa campagna non mi risparmierò. Non sarà un semplice tour, sarà un rally! E ho bisogno di tutto il vostro sostegno come attivisti, simpatizzanti ed elettori del MoVimento 5 Stelle. Voi sarete i protagonisti come sempre, ognuno con il suo gruppo. Insieme a me ci sarà anche Alessandro Di Battista in pole position, assieme ai nostri portavoce di tutta Italia. Siamo una squadra formidabile. La campagna avrà dei costi che sosterremo grazie al contributo libero di tutti i cittadini che vorranno darci una mano. Vi ricordo che il MoVimento 5 Stelle ha rifiutato 42 milioni di finanziamenti pubblici e ha restituito milioni di euro derivanti dal taglio degli stipendi da parlamentari", ha scritto.

