ALEX DIANA/ Chi è? Signore dei diamanti e playboy (Riccanza 2)

Alex Diana, 28nne imprenditore italiano nel settore del luxury jewel, è tra i protagonisti della 2^ stagione di Riccanza in onda nella seconda serata di MTV. La scheda di presentazione.

28 novembre 2017 Francesca Pasquale

Alex Diana a Riccanza

UOMO D’AFFARI MA ANCHE PLAYBOY

Nella seconda serata di MTV, canale 133 della piattaforma satellitare di Sky, parte la seconda stagione di Riccanza, il reality dedicato ai giovani rampanti manager, uomini di successi ed eredi di importanti famiglie italiane. Un format nel quale viene enfatizzato il lusso più sfrenato e che tra i propri protagonisti avrà anche Alex Diana. Alex può essere senza dubbio presentato come il signore dei diamanti visto che l’azienda di famiglia di cui si occupa assieme alla sorella, è proprietaria di numerose miniere di pietre preziose che vende non sono in Italia ma anche in altri Paesi del mondo attraverso numerose boutique. Nello specifico l’azienda di cui stiamo parlando è la Dematier, considerata ormai leader nel settore luxury jewel. Ma Alex Diana non è soltanto un attento uomo d’affari ma anche una persona a cui piace divertirsi e essere circondato da belle donne. Insomma, un protagonista ad hoc per la seconda stagione di Riccanza.

“AMO I SOLDI”

Nella video intervista di presentazione che Alex Diana ha rilasciato alla redazione di Riccanza, oltre a presentarsi non ha nascosto il suo amore incondizionato verso il dio denaro tant’è che il suo obiettivo in ogni ambito è quello di prendersi tutto. Inoltre, il rampollo della Dematier ha anche fatto riferimento alla sua vita sentimentale ammettendo di essere ancora alla ricerca della propria anima gemella non nascondendo di essere questa, una impresa non semplice, visto il suo ‘lato oscuro’ di impenitente playboy. Queste le parole dette da Alex Diana, il signore dei diamanti: “Sono Alex Diana, ho 28 anni.. amo i soldi.. li amo in maniera incondizionata… oggi io vendo diamanti a livello internazionale… sto cercando l’anima gemella e farò fatica ehh… il mio obiettivo è prendermi tutto.. la mia vita è piena di soddisfazioni”. Clicca qui per vedere il video di presentazione.

© Riproduzione Riservata.