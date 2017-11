AMICI 17/ Nuova settimana, nuove sfide: gli allievi si preparano per sabato (oggi, 28 novembre 2017)

Oggi, martedì 28 novembre 2017, alle 13.50 su Real Time va in onda l’ultima puntata settimanale del daytime di Amici 17, prima della puntata pomeridiana di sabato 2 dicembre

28 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Amici 17, il daytime su Real Time

Oggi, martedì 28novembre 2017, alle 13.50 su Real Time va in onda una nuova puntata del daytime di Amici 17, condotto da Stefano De Martino, Marcello Sacchetta e dal nuovo arrivato Paolo Ciavarro. Sul web il più “chiacchierato” è ancora Mose, che dopo la sconfitta di sabato si è lasciato andare a un momento di sconforto. “Mose lì dentro è l'unico ad essere una persona vera VERA V-E-R-A”, scrive un utente su Twitter. E ancora: NON TOCCATEMI MOSE. GRAZIE PREGO CIAO”, ha aggiunto un altro spettatore di Amici. Alcune ragazze si sono intenerite vedendo il capitano della squadra Ferro: “Mose è di una tenerezza assurda #Amici17” e “Raga ma che faccetta da cucciolo fa Mose hahaha lo trovo un amore”. In attesa di scoprire cosa succederà oggi nella scuola, rivediamo cosa è successo ieri, lunedì 27 novembre.

AMICI 17, DAYTIME 27 NOVEMBRE 2017

La puntata di lunedì 27 novembre del daytime di Amici 17 si è aperta con Mose che si confronta con la sua squadra dopo la sconfitta nella prima sfida di sabato scorso. La squadra fuoco invece sta festeggiando la vittoria. Le due squadre devono decidere se confermare o meno i loro capitani: sia Mose che Matteo vengono confermati come capitani per la settimana. I cantanti della squadra Fuoco devono scegliere uno degli sfidanti di Mose: sarà Astol a sfidare il capitano della squadra Ferro. Nuova settimana, nuove assegnazioni: la prima prova comparata di canto sarà tra Federico e Yaser su “Attention” di Charlie Puth. La prova comparata di ballo vedere Bryan contro Orion sul passo a due della Celentano. ?Carmen deve preparare “Purple rain” di Prince e “Back to black” di Amy Winehouse. Per Vittorio passo a tre della Peparini passo a due di Garrison e passo a tre della Peparini. A Nicole vengono assegnati “Diamante” di Zucchero e “La notte” di Arisa. Lauren deve preparare un passo a due e uno a tre di Garrison e un passo a tre di Goodson. Einar è stato premiato dagli utenti sui social e ha vinto un'ora in più di tempo rispetto ai compagni che userà per una lezione di tecnica di canto.

© Riproduzione Riservata.