Angela Caloisi/ Uomini e Donne, dal bacio con Paolo Crivellin alla delusione (Trono Classico)

28 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Il percorso di Angela Caloisi nel parterre del trono classico di Uomini e Donne continua con alti e bassi. La corteggiatrice, infatti, non ha alcuna intenzione di arrendersi e tornare a casa senza Paolo Crivellin con cui spera di lasciare lo studio di Uomini e Donne il giorno della scelta. La scelta di Paolo, però, è ancora lontana e Angela potrebbe essere costretta ad ingoiare bocconi amari. Dopo un inizio abbastanza conflittuale per l’interesse che Angela, inizialmente aveva dimostrato per Mattia Marciano, la corteggiatrice e il tronista biondo del programma di Maria De Filippi avevano trovato un loro equilibrio fino all’arrivo di Giorgia con la quale, però, stanno nascendo i primi problemi. Con Angela, invece, il rapporto sembra aver avuto un’evoluzione. Nella puntata odierna del trono classico, infatti, Paolo ha festeggiato con Angela i 24 anni di lei. In un clima di festa, il tronista si lascia andare e regala alla sua corteggiatrice un bacio passionale. Tornati in studio, però, il tronista ammette di non sentire per nessuna delle sue pretendenti un tale trasporto da poter scegliere.

NUOVA DELUSIONE PER ANGELA CALOISI

Dalla gioia per il bacio alla grande delusione, dunque, il passo è breve per Angela Caloisi che sta facendo di tutto per farsi conoscere e dimostrare a Paolo di essere la persona giusta per lui. Il tronista di Uomini e Donne, infatti, non è ancora pronto per lasciare la trasmissione con una delle sue pretendenti. Angela, al momento, rappresenta ancora la favorita per la scelta finale di Crivellin che, però, dopo aver portato in esterna Chiara, ha messo gli occhi anche su alcune pretendenti del nuovo tronista Nicolò Brigante. Per Angela, dunque, non è ancora arrivato il momento di esultare. La pretendente dovrà lottare ancora molto con le sue rivali per poter essere scelta da Paolo che è disposto anche a lasciare il programma senza una donna qualora non dovesse riuscire a trovare ciò che cerca. Angela Caloisi, però, è disposta a tutto per portare a casa il tronista.

