Anna Fongaro / La luxury girl di nuovo protagonista su Mtv (#Riccanza2)

Anna Fongaro, la 19enne italiana grande appassionata di moda ed elicotteri, è tra i concorrenti della 2^ stagione di Riccanza in onda nella seconda serata di MTv. La scheda di presentazione.

28 novembre 2017 Francesca Pasquale

Anna Fongaro a Riccanza

UNA GRANDE APPASSIONATA DI MODA

Tra i protagonisti della seconda stagione di Riccanza in onda a partire da questa sera su MTv, canale 133 della piattaforma satellitare di Sky, c’è anche Anna Fongaro che gli appassionati del programma hanno già imparato a conoscere in quanto ha partecipato anche alla prima edizione. Anna ha solo 19 anni ma è già tra le donne più ricche d’Italia. La sua vita è stata caratterizzata fino a questo momento dal lusso più sfrenato con i genitori che le hanno permesso di studiare presso le strutture più esclusive del pianeta. In particolare le sue attenzioni formative si sono rivolte verso il design nel campo della moda tant’è che ha vere e proprie passioni per vestiti, borse, accessori e quant’altro. Per via di questa passione spesso e volentieri, Anna Fongaro prende parte a sfilate di moda di importanti brand italiani ed internazionali al termine delle quali solitamente effettua acquisti per poi concedersi del sano relax organizzando delle gite in elicottero.

NON SOLO SHOPPING

Anna Fongaro è nata a Vicenza ma da alcuni anni si è trasferita in pianta stabile nella più mondana Milano. Tra le curiosità legate al suo modo di essere, è significativo come nonostante non sia in possesso di una patente di guida abbia nel proprio garage la bellezza di cinque auto di gran lusso intestate a lei. Naturalmente le auto vengono utilizzate grazie al supporto di autista che praticamente l’accompagna in qualsiasi impellenza quotidiana tra cui quello relativa allo shopping. Spesso e volentieri si sposta a bordo del jet di famiglia e per un breve lasso di tempo della propria vita ha anche vissuto a New York. Tra le sue abitudini consolidate, a cui non rinuncerebbe mai, c’è il passare una buona fetta delle vacanze estive in Costa Smeralda a bordo del suo yacht e di sciare sulle nevi svizzere durante il periodo invernale.

