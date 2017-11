Anna Tedesco lascia Uomini e Donne/ La dama del trono over dice addio al programma: "ho deciso da sola"

Anna Tedesco, storica dama del trono over, lascia Uomini e Donne. In un video messaggio apparso sui social annuncia di aver deciso da sola di abbandonare il programma.

28 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Anna Tedesco

Come un fulmine a ciel sereno Anna Tedesco, storica dama del Trono Over di Uomini e Donne, ha deciso di lasciare il programma di Maria De Filippi. Anna fa parte della trasmissione da qualche anno ma non è mai riuscita a trovare il vero more. Tempo fa la dama aveva iniziato una conoscenza con Giorgio Manetti, ma alla fine i due avevano deciso di restare amici. Proprio la loro amicizia è stata spesso al centro dell’attenzione e soprattutto al centro di svariate critiche da parte di altri protagonisti del programma. Nell’ultima registrazione Anna Tedesco è stata accusata da Angelo - cavaliere che ha iniziato a frequentare - di avere una relazione segreta che va oltre l’amicizia con Giorgio Manetti. La dama ha cercato di smentire in ogni modo tali voci, ma quando Gianni Sperti ha chiesto a Giorgio se ha mai percepito un innamoramento da parte di Anna, il cavaliere non conferma né smentisce facendo arrabbiare la dama. Al termine della registrazione Anna Tedesco ha fatto controllare a Gianni il suo telefono: l’opinionista ha poi spiegato che le chiamate in entrata sono tutte di Giorgio e che si ripetono quotidianamente.

ANNA LASCIA UOMINI E DONNE

Dopo l’accesa registrazione, Anna Tedesco ha quindi deciso di lasciare Uomini e Donne. La dama, tramite un video pubblicato sui social, ha annunciato il suo addio dal programma: “Ho deciso di mia spontanea volontà di lasciare il programma da sola, lo dico prima che qualcuno ipotizzi che non sono più stata chiamata. Ho deciso di fare questo per salvaguardare la mia dignità di donna e di madre. Credo che dopo due anni si arrivi ad un punto di decidere cosa è più importante, io ho deciso per la mia vita privata”, ha spiegato Anna. Il programma di Maria De Filippi perde così una delle protagoniste più seguite dal pubblico. Come reagiranno in studio dame e cavalieri? Quale sarà la reazione di Giorgio Manetti? Lo scopriremo nella prossima registrazione

