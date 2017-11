BABYLON BERLIN / Eccessi, crimini e droga negli anni '20 tedeschi. Anticipazioni del 28 novembre

Babylon Berlin, anticipazioni del 28 novembre 2017. Un Ispettore di Polizia di Colonia si trasferisce in una Berlino devastata dai disordini e dai crimini per risolvere un caso.

Babylon Berlin, in prima Tv assoluta su Sky Atlantic

BABYLON BERLIN, LA SERIE TV SUGLI ECCESSI DEGLI ANNI '20

Sbarca su Sky Atlantic da questa sera, martedì 28 novembre 2017, la serie rivelazione Babylon Berlin, in prima Tv assoluta. Alla guida un trio di registi e autori che hanno presentato il loro ultimo lavoro al Festival di Berlino in anteprima ed alla recente Festa del Cinema di Roma: Henk Handloegten, Tom Tykwer e Achim von Borries. Si tratta di nomi noti per i fan degli show seriali, dato che si tratta degli stessi creatori di Sense8. Il cast invece si avvale della presenza di Volker Bruch per quanto riguarda il ruolo di protagonista, al cui fianco troveremo Lisa Fries nei panni di Charlotte. La serie Tv è inoltre tratta dal romanzo omonimo dello scrittore Volker Kutscher, in distribuzione in Italia a partire da oggi. Al centro della trama una storia che farà ritornare i telespettatori indietro nel tempo fino agli anni '20, in cui un Ispettore di Polizia indaga in diversi casi che impegnato intrighi politici, delitti, estremismo, droga e arte, in quella che è a tutti gli effetti la città più viva a livello internazionale. Un'epoca post Grande Guerra che spinge le famiglie a vivere una frattura interna fra le diverse generazioni, in una specie di anarchia che spingerà presto la popolazione a richedere delle regole a cui sottostare. Ci troveremo infatti nella Repubblica di Weimar, in cui ogni persona vivrà nell'eccesso e sfrenatezza. Il compito di Gereon Rath sarà quindi mantenere l'ordine, dopo essere arrivato a Berlino in seguito agli anni vissuto a Colonia. Incontrerà Charlotte Ritter durante il suo primo giorno di lavoro e si unirà al collega Bruno Wolter per affrontare i molteplici casi. Lo show è composto inoltre da otto episodi, che andranno a comporre i quattro appuntamenti previsti dal palinsesto. Il successo del format ha spinto tra l'altro la rete madre verso il rinnovo per una seconda stagione, che è attualmente in onda in Germania e che è composto da altre otto puntate. Secondo quanto affermato in queste settimane dal regista Tywker, lo show vivrà altre due stagioni. Una piccola curiosità riguarda il budget previsto di circa 40 milioni di euro, che ha contribuito a rendere Babylon Berlin la più costosa produzione tedesca per il piccolo schermo.

ANTICIPAZIONI DEL 28 NOVEMBRE 2017

EPISODIO 1

Nella Berlino del 1929, la popolazione sta vivendo il periodo decadente del territorio e si muove all'interno dei sotterranei oscuri del peccato. Gereon Rath, un Ispettore di Polizia di Colonia, si trasferisce intanto a Berlino per risolvere un caso che riguarda l'attività pornografica gestita dalla mafia della città tedesca. Scopre così una pericolosa rete fatta di ombre e crimini, mentre è alla ricerca di un filmato che possa incastrare il Sindaco della sua città natale. Konrad Adenauer è il suo ex capo e secondo le indagini svolte fino a quel momento potrebbe essere coinvolto in diversi crimini. Mentre indaga grazie al supporto del nuovo collega Bruno Polter, il protagonista non riuscirà alla fine a trovare ciò che gli serve, ma riuscirà ad individuare delle tracce che gli indicheranno dove trovare il materiale video. Nel frattempo, Lotte, una ragazza di Berlino, cerca di sopravvivere assieme alla sua famiglia passando da un lavoro all'altro. Di notte però si trasforma in un'altra persona, grazie al lavoro del nighclub più rinomato di Berlino, il Moka Efti. Due oppositori di Stalin invece iniziano a pianifidare il dirottamento di un treno.

EPISODIO 2

Dopo aver arrestato il produttore pornografico King, Gereon continuerà a tartassarlo grazie ad un interrogatorio che rischia di superare ogni limite. Negli interessi del poliziotto c'è ancora il ritrovamento della pellicola mancante in grado di dimostrare i crimini del Sindaco di Colonia. In suo aiuto interverrà tuttavia Lotte, che in seguito riuscirà ad evitare che l'Ispettore rimanga vittima di un evento particolare e delicato. La ragazza dimostra inoltre di conoscere uno dei suoi segreti, forse collegato con il suo lavoro notturno al Moka Efti. Nelle fila dei rivoluzionari russi invece subisce un duro colpo quando una talpa interna rivela la loro posizione.

