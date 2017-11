BEAUTIFUL / Sally si pente dei propri errori ma basterà per evitare l'arresto? (Anticipazioni)

Anticipazioni Beautiful, puntata 28 novembre: Sally è profondamente pentita per avere rubato i bozzetti della Forrester Creations. E per lei i problemi devono ancora arrivare...

28 novembre 2017 Redazione

Continua l'avvincente programmazione di Beautiful, la soap opera americana in onda dal lunedì al sabato alle ore 13:40 su Canale 5. Questo pomeriggio si ripartirà dalle riflessioni dei Forrester, decisi a punire Sally per il furto dei bozzetti. Per questo, dopo avere chiesto consiglio a Carter, la famiglia deciderà di contattare il tenente Baker per capire se la Spectra possa essere incriminata per quanto accaduto. Il poliziotto confermerà i precedenti consigli dell'avvocato: senza la mancanza di prove, sarà difficile dimostrare la colpevolezza della rossa e dei suoi collaboratori. Consiglierà quindi ai Forrester di ottenere la confessione da parte di una delle persone coinvolte in questa vicenda: solo così potrà essere ottenuta la certezza della pena. Con questi presupposti, Steffy cercherà di ottenere l'aiuto di R.J., l'unico ad avere ancora un forte ascendente nei confronti di Coco e ad avere sempre creduto nella sua innocenza. Soltanto lui potrà convincere la più giovane Spectra a confessare come sono andate le cose...

Beautiful: Sally si pente ma...

La puntata di Beautiful di questo pomeriggio sancirà importanti sviluppi per quanto riguarda la denuncia contro la Spectra Fashions. I Forrester capiranno di avere bisogno di una confessione e per questo si rivolgeranno ad R.J. per un aiuto. Ma le novità riguarderanno anche Sally, che sarà ancora in gran pena per i propri errori. La Spectra mai avrebbe dovuto arrivare a tanto, soprattutto perché in questo modo ha tradito Thomas che si fidava ciecamente di lei. Ammetterà quindi in presenza della nonna che nulla di simile dovrà ripetersi in futuro: se vorranno ottenere il successo, d'ora in avanti dovranno contare solo su se stessi e lavorare duro. Una scelta giusta, ma tardiva: i Forrester riusciranno a chiudere un occhio su quanto accaduto? Accetteranno il pentimento di Sally, dandole una seconda possibilità?

